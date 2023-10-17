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Резидент «Жигулевской долины» «Экзо Групп» презентовал уникальное оборудование на международной выставке «Медицина и здоровье-2023» в Беларуси

17 октября 2023 14:18
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Представленное на выставке оборудование компании «Экзо Групп» вызвало живой интерес посетителей и экспонентов.

На прошлой неделе в Минске прошла 29-я международная специализированная выставка «Медицина и здоровье-2023», организатором которой выступила компания «Минскэкспо». Современные разработки в сфере здравоохранения представили организации из Беларуси, Турции, Венгрии, России, Ирана и Нидерландов.

В число экспонентов из России вошел резидент «Жигулевской долины» и участник «Сколково» – ООО «Экзо Групп». Компания занимается разработкой и выводом на рынок бесконтактного магнитно-волнового стимулятора для пассивных тренировок ЭкзоТерапия™, воздействующего магнитным полем на тканевые клетки и жидкости организма человека.

Экзотерапевтический аппарат от «Экзо Групп» создан для проведения безопасной стимуляции мышц и органов человека. Во время сеанса происходит возбуждение нервных волокон, которые заставляют мышцы ритмично сокращаться и расслабляться. Магнитно-волновой стимулятор ускоряет восстановление после ушибов и растяжений, уменьшает болевые ощущения, улучшает кровоснабжение и лимфодренаж. Также аппарат снимает отеки, восстанавливает тонус, благодаря чему нормализуется обмен веществ и снижается уровень стресса.

Представленное на выставке оборудование компании «Экзо Групп» вызвало живой интерес посетителей и экспонентов.

«Участие в выставке позволило не только презентовать наш аппарат в Беларуси, но и установить контакты с потенциальными дилерами и партнерами. Мы получили пять заказов на производство магнитно-волнового стимулятора», – отметил директор компании «Экзо Групп» Вадим Железников.

Компания планирует регулярно участвовать в выставочных мероприятиях. Уже четвертого декабря команда примет участие в выставке «Здравоохранение», которая пройдет в рамках международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2023».

Технопарк «Жигулевская долина» – одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Эта работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является одной из главных задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка "Жигулевская долина"

Теги: Инновационные технологии Тольятти

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