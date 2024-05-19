Евросоюз решил ужесточить правила ввоза домашних животных из России и Беларуси

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Европейский союз принял решение ужесточить правила ввоза домашних животных из России и Беларуси с 16 сентября 2024 года. Об этом сообщил главный госветинспектора Департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович.

«Россия и Белоруссия исключены из списка стран, которые эффективно реализуют антирабические требования», – приводит слова Зранкович ТАСС со ссылкой на Delfi.

С 16 сентября 2024 года для ввоза собак, кошек или хорьков понадобится документ с результатами теста на антитела к вирусу бешенства, взятoго как минимум через 30 дней после вакцинации и за три месяца до поездки.

Также животное должно иметь подкожный микрочип или татуировку, а ветеринарный сертификат должен быть образца Евросоюза и выдан госветеринаром третьей страны.