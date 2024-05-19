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Самарец еще не отбыл прежнее наказание, но решил украсть чужую карту

19 мая 2024 10:29
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Самарец еще не отбыл прежнее наказание, но решил украсть чужую карту

В полицию поступило сообщение от жителя Самары 1989 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 4000 рублей за покупки, которые он не совершал.
В ходе опроса заявитель пояснил, что последний раз воспользовался картой, когда находился возле своего дома. Пропажу имущества мужчина обнаружил в тот же день, когда на сотовый телефон поступили сообщения о покупках в различных торговых точках, которые он не совершал.

Полицейские изучили выписку по банковскому счёту заявителя, опросили сотрудников магазинов, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили личность предполагаемого злоумышленника - жителя Самары 1985 года рождения, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности.

Подозреваемого задержали на территории областного центра и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что решил попробовать совершить покупки с помощью чужой банковской карты и после первого удачного списания денежных средств, посетил еще несколько торговых точек, продолжая расплачиваться за алкогольную и табачную продукцию. После чего выбросил её.

Мужчине по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Советского районного суда г. Самары за ранее совершенную кражу. Окончательно мужчине назначено лишение свободы сроком на 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен. Судом принято решение о взыскании с жителя Самары в пользу 35-летнего мужчины 4451 рубль. Приговор вступил в законную силу.

 

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