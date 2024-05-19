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В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

19 мая 2024 10:42
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В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятия по популяризации госуслуг в электронном виде

В рамках работы по популяризации государственных услуг в электронном виде полицейские на постоянной основе проводят мероприятия с гражданами.

Так, в Приволжье начальник миграционного пункта майор полиции Оксана Скинтян вместе с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Петром Рочевым организовали для посетителей миграционного пункта акцию «Госуслуги – это просто!».

Начальник миграционного пункта проинформировала о преимуществах использования Единого портала государственных услуг, о способах быстрого доступа к государственным услугам, а также улучшение качества оказания государственных услуг в электронном виде системой МВД.

Представитель Общественного совета затронул актуальную тему мошенничества и довел информацию до граждан, что аферисты по старой схеме продолжают атаковать телефоны граждан, разыгрывая спектакль – под видом банковского работника, сотрудника полиции, под предлогом помощи родственникам и близким.

Петр Рочев отметил: «Единственно верный способ защиты от подобного мошенничества - при поступлении звонка от неизвестного абонента сразу положить трубку, не переводить деньги неизвестным лицам ни при каких условиях, и по всем вопросам обращаться в полицию».

В завершение мероприятия сотрудник полиции вместе с общественником ответили на все интересующие граждан вопросы. Присутствующие поблагодарили за предоставленную информацию и отметили удобство предварительной записи через портал Госуслуги.

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