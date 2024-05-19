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Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводков

19 мая 2024 11:07
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Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводков

Президент России во время встречи с главами МЧС и Минприроды потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба гражданам от паводков.

Владимир Путин отметил, что последствия паводков стали менее тяжелыми, чем могли быть. Этому поспособствовали необходимые мероприятия, которые начали проводить вовремя.

При этом глава государства во время встречи с Александром Куренковым и Александром Козловым обратил внимание на то, что в некоторых регионах ситуация с паводками и природными пожарами самая горячая в прямом смысле этого слова. Глава МЧС, в свою очередь, привел данные, согласно которым 10 очагов лесных пожаров действуют на территории России в пятикилометровой зоне от населенных пунктов на площади 519,5 га. Три из них в настоящее время локализованы, пишет Смотрим.

Владимир Путин заявил, что власти должны незамедлительно провести оценку ущерба от паводков. Сделать это нужно к окончанию летнего сезона, чтобы восстановить жилой фонд.

В апреле президент призвал неформально подойти к выплатам пострадавшим в результате паводков. По словам Владимира Путина, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей.

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