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Дети-школьники каждой третьей семьи в Самаре проведут летние каникулы дома

16 мая 2024 09:59
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Дети-школьники каждой третьей семьи в Самаре проведут летние каникулы дома

По словам каждого третьего родителя, дети-школьники все лето проведут дома. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей школьного возраста из города.

По словам 34% самарцев, их ребенок проведет все летние каникулы дома. 25% родителей отправят детей в деревню или на дачу, а каждый девятый (11%) — на Черноморское побережье. О том, что ребенок будет отдыхать в летнем оздоровительном лагере, сообщили 14% опрошенных. Путешествия по России планируют для своих детей 8% родителей, отдых за границей — 5%. У 4% дети будут посещать пришкольные лагеря. Еще 3% назвали другие варианты отдыха: санатории, походы, поездки к родственникам, спортивные лагеря и проч. 13% родителей ещё не определились с выбором места отдыха для своих детей.

Время проведения: 14 апреля — 14 мая 2024 года

Теги: Опрос

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