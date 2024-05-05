9 из 10 самарцев поддерживают запрет на рекламные звонки

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Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство горожан поддерживает инициативу ведомства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство самарцев (91%) выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают респонденты старше 45 лет (93%). Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 85% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 95% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей.



Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи. Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 8% от числа опрошенных.



Время проведения: 25 апреля — 2 мая 2024 года