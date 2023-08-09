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Больше всего странных вопросов от соискателей на собеседованиях в Самаре — о деньгах

9 августа 2023 12:33
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больше всего странных вопросов от соискателей на собеседованиях в Самаре — о деньгах

Больше всего странных вопросов от соискателей на собеседованиях — о деньгах. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

Больше всего странных вопросов поступает о заработке (14% опрошенных): «А почему у вас вся зарплата «белая»? У меня с нее налоги будете теперь вычитать?»; «Что такое оклад?»; «Вычитаются ли из зарплаты дни без сохранения заработной платы?»

Повсеместная удаленка, гибридные и гибкие режимы работы, с которыми многие впервые столкнулись в пандемию, увеличили количество странных вопросов о графике: «А что, в каникулы тоже надо работать?»; «Можно ли не контролировать меня во времени?»

Вопросы о питании и расписании приема пищи в рабочее время удивили 9% рекрутеров. Парадоксальные вопросы о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании застали врасплох 7% представителей компаний. Столько же рекрутеров недоумевают от расспросов про руководство: состоит ли в браке, кто по гороскопу, какой характер.

4% работодателей сталкивались со странными вопросами об объемах работы. 4% приходилось интервьюировать соискателей, которые выясняли, чем занимается компания. По 3% представителей компаний удивляли вопросы о дресс-коде и отношении к вредным привычкам работников.

Еще 2% рекрутеров сталкивались с заигрываниями со стороны соискателей. Также 2% рассказали о попытках соискателей выяснить их личное отношение к компании-нанимателю.

21% интервьюеров не приходилось выслушивать ничего подобного.

Время проведения: 7 июля — 8 августа 2023 года

Теги: Опрос

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