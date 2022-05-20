Больше всего самарцы не хотели бы возвращения масочного режима, проверки QR-кодов и перехода на удаленный рабочий режим

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Опрос проводили с 11 по 18 мая среди 1880 работающих жителей страны в возрасте 18-55 лет – в том числе и из Самарской области, сообщает zarplata.ru.

На вопрос: «Опасаетесь ли вы того, что можете заразиться коронавирусной инфекцией?» больше половины респондентов отвечают отрицательно:

нет, я уже переболел(-а) – 31%;

нет, я уже привился(-ась) – 23%;

нет, у меня сильный иммунитет – 5%.

При этом боятся заразиться и соблюдают меры предосторожности 17%, а еще 24% боятся заболеть, но никаких профилактических мер не придерживаются.

Половина опрошенных (48%) считает, что при рисках новой волны коронавируса введение ограничительных мер будет зависеть от ситуации в конкретном регионе. 32% полагают, что снова строгие ограничительные меры вводиться не будут, так как это нанесет очередной сильный удар по экономике. Считают, что снова введут строгие ограничения в случае критического ускорения распространения коронавирусной инфекции 14% опрошенных, а 6% думают, что меры введут в любом случае.

При необходимости ограничительных мер опрошенные не хотели бы введения: