Больше самарцев в приметы верят только жители столицы

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Третью строчку топа заняли казанцы.

Девелопер ПИК и страховая компания «Росгосстрах» собрали мнения жителей мегаполисов о том, какие приметы они соблюдают при смене места жительства.

Оказалось, что 66% горожан хоть и считают приметы суеверием, но, на всякий случай, предпочитают им следовать.

Мужчины и женщины практически не отличаются друг от друга по степени суеверности, но как не странно, мужчин, верящих в приметы чуть больше — 51%, а среди женщин суеверием грешат 49%.

Согласно опросу, в Самаре плохие приметы могут остановить 48% самарцев от выбора новой квартиры. Запускать кошку первой в новый дом считают важным 53% горожан. Еще 23% обязательно приглашают гостей «обмыть» новоселье. Некоторым жителем Самары даже в современных квартирах удается положить под порог монету (13%) и перевезти из старого дома домового (6%), пишет Обоз.инфо.