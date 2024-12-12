Больше половины жителей Самарской области сменили работу в 2024 году

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Жители Самарской области подвели итоги уходящего года и рассказали о том, меняли ли работу и довольны ли своим решением. Как выяснили аналитики hh.ru, на новое место в 2024 году вышли 52% самарцев, чаще всего это делали представители профсферы «Гостиницы, рестораны, общепит» - сразу 59%.



52% жителей Самарской области сообщили hh.ru, что в 2024 году сменили работу. Оставшаяся часть осталась на прежнем месте.



Чаще всех меняли работу в 2024 году представители сферы гостиницы, ресторанов и общепита (59%). На втором месте – респонденты из области искусства, развлечений и массмедиа (53%), а завершают тройку специалисты маркетинга, рекламы и PR (50%). Самыми стабильными оказались работники сферы безопасности – только 29% из них решились на смену работодателя за неполные 12 месяцев этого года, а также юристы (31%) и специалисты закупок (35%).



Среди тех, кто сменил работу, больше четверти самарцев (29%) отметили, что новое место оказалось хуже предыдущего. Еще столько же респондентов сказали, что условия в новой компании в целом такие же, как в предыдущей. Для 22% новое место работы оказалось лучше, а 20% затруднились дать оценку.