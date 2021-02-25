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Больше 91 тысячи жителей региона сделали прививки от COVID-19

25 февраля 2021 18:50
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Из них 21591 – прошли оба этапа.

Вакцинация жителей Самарской области от коронавируса идет активными темпами. Исходя из количества поставленных доз, уже привито более 91 тысячи человек. Из них 21591 – прошли оба этапа.

Желающие привиться могут сделать это не только в будни, но и в выходные, а также праздничные дни. Вакцинация проводится в 63 медицинских организациях региона. На их базе открыто 142 прививочных пункта. Один из них – в Самарской городской поликлинике №3.

«Желающих привиться очень много: люди записываются как через нашу регистратуру, так и через портал Госуслуг. Недавно поступила очередная партия вакцины и мы активно ее реализуем, заранее обзванивая пациентов. За один день прививаем от 50 до 100 человек», – отметила врач-инфекционист Оксана Удовенко.

Организацию процесса вакцинации жителей города в третьей поликлинике оценил Губернатор Дмитрий Азаров. Он пообщался с врачами и пациентами. Пенсионер Владимир Грызунов отмечает, что многие врачи уже стали друзьями семьи. «В этой поликлинике я обслуживаюсь порядка пяти лет. Я пришел получить жизненно важные для меня препараты и решил записаться на вакцинацию. В регистратуре меня проконсультировали, я прошел все необходимые обследования, получил рекомендации врачей. После этого принял решение о вакцинации. Два дня назад меня по телефону предупредили и попросили прийти к назначенному времени», – рассказал он Губернатору.

Что важно, врачи поликлиники не просто делают прививки, но и отслеживают состояние пациентов после вакцинации. В некоторых случаях после прививки наблюдается небольшая температура и головная боль. На другие осложнения люди не жалуются. Глава региона поблагодарил медиков за такое бережное отношение к общественному здоровью и уровень организации процесса вакцинации.

В ближайшее время в Самарскую область поступит еще 9400 доз вакцины «ГамКовидВак». Они будут распределены по прививочным пунктам.

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Комментарии

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