Большая часть самарцев успевает решать личные проблемы в рабочее время

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Острая нехватка свободного времени приводит к тому, что многие дела приходится делать параллельно с работой. 83% жителей Самары признались, что во время трудового дня решают личные вопросы. Об этом говорят итоги исследования «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», проведенного для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Так, 64,5% горожан регулярно совершают покупки в интернет-магазинах и, соответственно, тратят время на поиск нужных товаров. 63% в рабочее время отвечают на личные звонки. 27% опрошенных занимаются учебой. А каждый десятый успевает подрабатывать.

Впрочем, не все респонденты занимаются во время трудового дня важными делами. 79% участников исследования отметили, что часто отвлекаются на общение в мессенджерах и соцсетях. При этом 55% признали, что периодически бездумно прокрастинируют, пролистывая ленты друзей. 64% часть рабочего времени тратят на просмотр новостей и информационных пабликов, что не связано никак с трудовыми обязанностями.

Смотрят фильмы и клипы, а также слушают музыку 23% опрошенных. 16,5% – читают книги. 16% – увлекаются онлайн-играми. Каждый десятый разгадывает кроссворды, ребусы и головоломки.

7,5% самарцев периодически решают личные вопросы под предлогом рабочих выездов. А 2,5% признались, что иногда на рабочем месте спят, чаще всего – в обеденное время.

85% участников опроса работают в офисах. Остальные имеют возможность работать удаленно или у них выездной характер деятельности.

«Мы предложили участникам опроса определить, что из перечисленного ими больше всего влияет на эффективность работы. Наши респонденты справедливо отметили, что чрезмерное использование соцсетей. При этом основная проблема кроется в том, что времени на выполнение рабочих задач остается меньше. Для многих зависание в соцсетях – способ отвлечься от рутины, переключиться и даже в какой-то степени избежать выгорания. Это касается тех сотрудников, которые со своими обязанностями справляются, но понимают, что ищут как-то способы компенсации визуальной и ментальной усталости. В этой ситуации может помочь изменение подхода к организации рабочих задач, например, или режима отдыха. Чтобы рабочие процессы не становились механическими, где это возможно, а приводили к повышению эффективности и самого сотрудника, и его направления», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в опросе приняли 1487 человек. Ответы подразумевали множественный выбор.