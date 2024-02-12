Более половины самарцев сделает подарки своим вторым половинкам на День святого Валентина

Я нашел ошибку
Главные новости:
Автору должно быть больше 18 лет.
"Ты в игре": срок подачи заявок продлен до 26 февраля
Сотрудниками Службы в отношении него был применен болевой прием и надеты наручники.
За дебош на приеме у судебных приставов житель Новокуйбышевска привлечен к ответственности
Путешествие позволит познакомиться с самобытной культурой Мордовии, увидеть знаковые достопримечательности ее столицы.
Совершить путешествие на поезде из Самары в Саранск можно в праздничные дни марта
Задумывались ли вы когда-нибудь, зачем городу пригород? А ведь пригородная зона - это не только «земельный резерв» для города.
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
Покупку и владение новой квартирой могут омрачить долги, которые возникают, по мнению собственника, ниоткуда.
«РКС-Самара»: новый собственник жилья должен сам позаботиться о расчётах с ресурсной организацией
Здесь проведен ремонт, установлена новая мебель и современное оборудование, пространство оформлено в едином стиле бренда «Работа России».
Модернизированный кадровый центр Пестравского района предлагает клиентам качественно новые сервисы
В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
В Тольятти прошли чемпионат и первенство ПФО по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе
Ночью тушили пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Ночью тушили крупный пожар в Волжском районе в селе Белозерки
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольяттинский краеведческий музей приглашают на лекцию «Зачем городу пригороды?».
В самарском музее «Заварка» пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Самарцам расскажут о любовных объявлениях в дореволюционной периодике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более половины самарцев сделает подарки своим вторым половинкам на День святого Валентина

12 февраля 2024 12:10
214
Более половины самарцев сделает подарки своим вторым половинкам на День святого Валентина

Аналитики Авито провели опрос и выяснили, что 48% жителей Самары не будут праздновать День святого Валентина — более половины из них не считают его праздником. Однако 52% респондентов с удовольствием отметят 14 февраля. А подарки своим половинкам сделает более половины опрошенных, состоящих в отношениях. 

48% жителей Самары не планируют отмечать День святого Валентина. Более половины из них (63%) — потому, что не считают этот день праздником. 29% не будут отмечать, потому что не состоят в отношениях, а 3% — потому что против их партнер. 5% вместо Дня святого Валентина празднуют День Петра и Февронии — своего рода православный аналог Дня всех влюбленных. Также 8% ответили, что не хотят быть жертвами маркетинговых уловок бизнеса и тратиться ради этого дня.

Но 52% опрошенных планируют устроить 14 февраля праздник себе и своей половинке. Большинство (55%) будут отмечать День святого Валентина дома. Таких больше среди респондентов в возрасте 45-64 лет. 20% забронировали столик для романтического ужина в ресторане, а у й8% будет оригинальное свидание. 23% проведут вдвоем выходные за городом и 18% пойдут в кино — в основном это респонденты 18-24 лет. Также в ответах были такие локации, как театр, зоопарк, СПА-салон, а один из участников опроса рассказал, что проведет этот день со своей половинкой в лесу на лыжах.

Среди жителей Самары, состоящих в отношениях, более половины (58%) планирует сделать подарок на День Святого Валентина своей второй половинке. Причем это более характерно для мужчин, чем для женщин (54% против 46%). В основном респонденты готовы потратить на презент к 14 февраля до 2 тысяч рублей (56%). 21% собираются преподнести подарок стоимостью от 2 до 5 тысяч рублей, а 8% — от 5 до 10 тыс. рублей. На презенты еще дороже готовы потратиться 11% участников опроса.

Действительно сложно представить такой романтичный праздник без цветов, поэтому букеты в топе подарков. Их планируют дарить 33% опрошенных. 24% подарят что-то из косметики или парфюмерии, 15% (в основном это женщины) сделали выбор в пользу наиболее практичных вещей и будут дарить что-то для хобби и отдыха. 27% подарят сладости, а 19% — ювелирные украшения. Среди нестандартных подарков — деликатесы, акции на бирже, букет кованых роз и телевизор.

Также 16% собираются вручить подарочный сертификат. Что касается назначения такого подарка, практически в равной степени на 14 февраля планируют дарить сертификаты на СПА-процедуры, в салон красоты, а также в магазины одежды и аксессуаров, электроники и бытовой техники и на покупку товаров в маркетплейсе.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
1 из 10 рекрутеров в Самаре приходилось отказывать в трудоустройстве из-за наличия у соискателей татуировок
12 февраля 2024, 13:47
1 из 10 рекрутеров в Самаре приходилось отказывать в трудоустройстве из-за наличия у соискателей татуировок
Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и мечтают набить рисунок чаще женщины. Общество
132
39% молодых специалистов интересуются работой в промышленности
12 февраля 2024, 12:34
39% молодых специалистов интересуются работой в промышленности
При выборе одного основополагающего фактора, почти четверть (23%) молодых россиян согласились бы остаться на одном месте работы на протяжении нескольких лет. Общество
180
Самарцы до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста
12 февраля 2024, 10:40
Самарцы до 34 лет чаще ищут работу с адекватным руководством с ясными перспективами служебного роста
Тем, кто старше, важнее стабильность компании, удобство ее расположения и хорошие отношения в коллективе. Общество
365
В центре внимания
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке
12 февраля 2024  12:50
Самарские молодежные организации представили достижения на выставке "Россия"
183
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
12 февраля 2024  12:18
Самарская область вошла в топ-10 регионов страны по качеству жизни
231
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
11 февраля 2024  11:48
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
1460
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.
10 февраля 2024  14:28
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
916
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
829
Весь список