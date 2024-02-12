Более половины самарцев сделает подарки своим вторым половинкам на День святого Валентина

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Аналитики Авито провели опрос и выяснили, что 48% жителей Самары не будут праздновать День святого Валентина — более половины из них не считают его праздником. Однако 52% респондентов с удовольствием отметят 14 февраля. А подарки своим половинкам сделает более половины опрошенных, состоящих в отношениях.

48% жителей Самары не планируют отмечать День святого Валентина. Более половины из них (63%) — потому, что не считают этот день праздником. 29% не будут отмечать, потому что не состоят в отношениях, а 3% — потому что против их партнер. 5% вместо Дня святого Валентина празднуют День Петра и Февронии — своего рода православный аналог Дня всех влюбленных. Также 8% ответили, что не хотят быть жертвами маркетинговых уловок бизнеса и тратиться ради этого дня.

Но 52% опрошенных планируют устроить 14 февраля праздник себе и своей половинке. Большинство (55%) будут отмечать День святого Валентина дома. Таких больше среди респондентов в возрасте 45-64 лет. 20% забронировали столик для романтического ужина в ресторане, а у й8% будет оригинальное свидание. 23% проведут вдвоем выходные за городом и 18% пойдут в кино — в основном это респонденты 18-24 лет. Также в ответах были такие локации, как театр, зоопарк, СПА-салон, а один из участников опроса рассказал, что проведет этот день со своей половинкой в лесу на лыжах.

Среди жителей Самары, состоящих в отношениях, более половины (58%) планирует сделать подарок на День Святого Валентина своей второй половинке. Причем это более характерно для мужчин, чем для женщин (54% против 46%). В основном респонденты готовы потратить на презент к 14 февраля до 2 тысяч рублей (56%). 21% собираются преподнести подарок стоимостью от 2 до 5 тысяч рублей, а 8% — от 5 до 10 тыс. рублей. На презенты еще дороже готовы потратиться 11% участников опроса.

Действительно сложно представить такой романтичный праздник без цветов, поэтому букеты в топе подарков. Их планируют дарить 33% опрошенных. 24% подарят что-то из косметики или парфюмерии, 15% (в основном это женщины) сделали выбор в пользу наиболее практичных вещей и будут дарить что-то для хобби и отдыха. 27% подарят сладости, а 19% — ювелирные украшения. Среди нестандартных подарков — деликатесы, акции на бирже, букет кованых роз и телевизор.

Также 16% собираются вручить подарочный сертификат. Что касается назначения такого подарка, практически в равной степени на 14 февраля планируют дарить сертификаты на СПА-процедуры, в салон красоты, а также в магазины одежды и аксессуаров, электроники и бытовой техники и на покупку товаров в маркетплейсе.