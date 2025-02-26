Более половины самарцев признались, что у них была школьная любовь

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Онлайн-школа Skysmart провела исследование, чтобы выяснить, как самарцы относятся к школьной любви. По данным исследования, более половины самарцев (67,2%) встретили свою первую любовь в школе. При этом, только 11,6% из них рассказали, что чувства оказались взаимны и привели к реальным отношениям.



35,9% признались, что тайно питали чувства к старшеклассникам и старшеклассницам, но так никогда и не рассказали о своих чувствах. Интересно, что такие тайные симпатии чаще испытывали женщины (61%) чем мужчины (39%). И только каждый десятый открыто признавался в своих чувствах.



Исследование также показало, как сложилась судьба школьных пар. 60% респондентов расстались еще во время учебы. Лишь 7,4% опрошенных сохранили отношения и вступили в брак, а 3,7% продолжают дружить и регулярно общаться. Каждый десятый признался, что отношения завершились сразу после выпускного. При этом 33% отметили, что при встрече спустя много лет бывший возлюбленный(ая) стал «совсем другим человеком».



«Любовь и отношения, безусловно, могут отвлекать от учебы, но их роль в социализации сложно переоценить. Они учат коммуникации, эмпатии, умению находить баланс между личным и общим. Первый опыт отношений — это не только романтика, но и важный урок ответственности, компромиссов и самоорганизации. Главное — помнить, что гармония возможна лишь тогда, когда вы не теряете себя, а отношения становятся не помехой, а частью роста, — комментирует Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.



Интересно, что почти большинство опрошенных родителей (85,9%) категорически против того, чтобы их дети создавали семью сразу после школы, считая подростковые чувства недостаточно зрелыми. Лишь некоторые родители (14,1%) поддержали бы ранний брак сразу после школы, веря в то, что школьная любовь самая крепкая.