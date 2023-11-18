Более четверти жителей Самары готовятся к Черной пятнице

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Аналитики Авито провели исследование и выяснили, что большинство жителей Самары совершают покупки в дни ноябрьских распродаж. В основном покупают одежду и обувь, при этом 34% не отказывают себе в брендовых вещах по скидкам.

Согласно результатам исследования, 75% жителей Самары принимают участие в больших осенних распродажах, среди которых — Черная пятница, Киберпонедельник и 11.11. Чаще всего покупки в эти даты совершает молодежь в возрасте от 18 до 34 лет.

Выяснилось, что четверть (24%) опрошенных специально следят за такими мероприятиями, в то время как более половины (51%) делают покупки в дни акций только в том случае, если им попадаются интересные товары по скидкам. А 25% респондентов не интересуются такими распродажами.

Более четверти (27%) участников опроса готовятся к подобным акциям заранее — составляют списки покупок, специально ищут интересные предложения. В основном этим занимается молодежь в возрасте от 18 до 34 лет. Остальные 73% принимают решение о покупке спонтанно, в момент распродажи.

Среди тех, кто участвует в Киберпонедельнике и похожих акциях, 67% изучают цены до их старта, чтобы убедиться, что покупка действительно выгодная. При этом наибольшая доля опрошенных (40%) готовы потратить в дни распродаж от 1 000 до 5 000 рублей. Чуть меньше респондентов (25%) не против закупиться по акциям на сумму до 10 000 рублей. Траты на Черную пятницу до 50 тысяч рублей в рамках нормы для 22% жителей Самары, а больше этой суммы в дни распродаж согласны отдать только 6% опрошенных.

Мужчины обычно готовы тратить больше, чем женщины. Примечательно, что мужчины также чаще обращают внимание на дорогие брендовые товары. Всего покупки у люксовых брендов на Черную пятницу делают 34% жителей Самары при том, что в обычное время не позволяют себе такие вещи.

В дни скидок большинство жителей Самары предпочитает онлайн-шопинг. Более половины опрошенных в Черную пятницу делают покупки в интернет-магазинах и на онлайн-платформах (51%). 43% респондентов совмещают онлайн и офлайн-шопинг. Только 6% отметили, что в дни распродаж ходят только в офлайн-магазины.

Самая популярная категория, в которой жителей Самары совершают покупки в Чёрную пятницу — это одежда и обувь (63%). На втором месте — домашние товары, такие как посуда, постельное белье и прочие (46%). В тройке лидеров также оказалась электроника — компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другие подобные товары (45%). Закрывают топ-5 косметика и парфюмерия (39%), бытовая техника (39%).