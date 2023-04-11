Более 80% россиян хоть раз приобретали товары и услуги из увиденной рекламы

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В 2023 году 83% россиян хоть раз покупали товары и услуги после просмотра рекламы. Из них 58% делают это иногда или редко, 20% регулярно совершают подобные покупки. Оставшимся 5% рекламный ролик должен очень понравиться, чтобы он привел к покупкам по итогам его просмотра. Это следует из результатов опроса сервиса Platforma, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

После просмотра рекламы 23% респондентов покупали одежду и обувь, 18% — бытовую химию. Еще 17% приобретали образовательные курсы. 16% опрошенных после просмотра ролика покупали парфюмерию. Кроме того, после просмотра рекламы опрошенные часто покупали украшения и бижутерию, смартфоны, бытовую технику и банковские услуги.

Чаще всего люди обращают внимание на рекламу на различных онлайн-сайтах. Так делает 43% опрошенных. Более трети – 36% — замечают рекламу на телевидении, а 21% респондентов обращает внимание на вывески в магазинах, торговых центрах и на улицах. Каждый восьмой респондент – 13% — смотрит на рекламу в социальных сетях. Еще 14% реагируют на рекламу в мессенджерах и на радио.

Участники опроса также рассказали, в каких случаях досматривают рекламу до конца. 24% респондентов смотрит ролики полностью, если реклама смешная. Еще столько же делают это, если товар и услуга потенциально интересны. Каждый пятый (21%) досматривает видеорекламу, если она хорошо снята. Также опрошенные досмотрят ролик до конца, если в нем будет играть любимая песня, есть любимые актеры или реклама является социальной. В то же время 13% россиян рекламу всегда проматывают.

Опрос был проведен в марте 2023 года среди 1213 россиян в возрасте от 18 лет методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие жители городов России с населением от 100 тыс. человек.