Более 48% россиян отмечают повышенный уровень стресса

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершились наземные испытания "Луны-25"
Завершились наземные испытания "Луны-25"
Экскурсионный туризм становится популярнее курортного в России
Экскурсионный туризм становится популярнее курортного в России
В Самарской области отремонтируют более 55 км дорог к спортивным учреждениям
В Самарской области отремонтируют более 55 км дорог к спортивным учреждениям
В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Каникулы с общественным советом»
В Самарской области набирает обороты Всероссийская акция «Каникулы с общественным советом»
Т Плюс и СамГТУ подписали договор о сотрудничестве по реализации образовательного проекта «Энергия будущего»
Т Плюс и СамГТУ подписали договор о сотрудничестве по реализации образовательного проекта «Энергия будущего»
Около клиник медуниверситета в Самаре предложили построить станцию метро
Около клиник медуниверситета в Самаре предложили построить станцию метро
Названо число умерших в пандемию COVID-19 в Самарской области
Названо число умерших в пандемию COVID-19 в Самарской области
Осуждённый из ИК-16 УФСИН России по Самарской области вошел в десятку лучших авторов Всероссийского конкурса эссе
Осуждённый из ИК-16 УФСИН России по Самарской области вошел в десятку лучших авторов Всероссийского конкурса эссе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.63
0.13
EUR 99.89
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 48% россиян отмечают повышенный уровень стресса

13 июля 2023 11:56
121
Более 48% россиян отмечают повышенный уровень стресса

Более 48% россиян отмечают повышенный уровень стресса и постоянно ищут способы борьбы с ним. Оптимальным лекарством от стресса большинство считают сон и отпуск, такие данные получили аналитики «АльфаСтрахование» в ходе опроса, который прошел в 33 регионах страны.

Сон как универсальное решение проблемы стресса воспринимают 62% опрошенных. При этом 53% указали, что для того, чтобы перестать чувствовать тревожность и усталость им надо проспать не менее 12 часов. Еще 22% отметили, что хватит 8 часов, так как в обычной жизни спят не более 6.  

59% опрошенных проголосовали за отпуск как лекарство. 18% рассказали, что даже планирование отпуска помогает преодолевать трудности. А 9% уверены, что эффективно помогает спонтанный короткий отпуск.

37% в качестве лекарства от стрессов предпочитают встречи с друзьями, 21% – походы в кино и по магазинам. 13% предпочитают «заесть» стресс вкусной едой или сладким. Обратиться к специалисту в критическом состоянии попробуют 12% респондентов. А 5% готовы прибегнуть к употреблению успокоительных.

Почти половина участников исследования отметили, что стараются не доводить состояние до агонии. 15% регулярно берут отпуска 2-3 раза в год, а при сильной усталости и нервозности в выходные стараются сменить обстановку.

23% пьют витаминные комплексы для нервной системы. Стабильной ее считают всего лишь 9% опрошенных. 47% говорят, что регулярно нервничают по тому или иному поводу. И только 3% ответили, что не переживают ни из-за чего вообще. 

В опросе приняли участие 1117 человек. 51% – женщины. Средний возраст опрошенных 39 лет.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
37% самарцев не имеют автомобиля в семье
13 июля 2023, 13:07
37% самарцев не имеют автомобиля в семье
У самарцев личные дела и поездки по магазинам стали самыми частыми причинами использования автомобиля. Экономика
87
В Самаре чаще всего удаленку готовы предлагать программистам и рекрутерам
13 июля 2023, 09:33
В Самаре чаще всего удаленку готовы предлагать программистам и рекрутерам
Программистов большинство работодателей также предпочитает нанимать в офис. Общество
174
Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить
12 июля 2023, 12:07
Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить
Специалисты сферы дизайна рассказали, какие нейросети, по их мнению, удобнее всего для генерации изображений. Общество
331
В центре внимания
На Госуслугах начался приём документов в вузы
13 июля 2023  13:01
На Госуслугах начался приём документов в вузы
106
в Самарской области началась уборочная кампания
13 июля 2023  12:12
В Самарской области началась уборочная кампания
118
Автоматические камеры хранения установили на всех крупных вокзалах КбшЖД
13 июля 2023  11:59
Автоматические камеры хранения установили на всех крупных вокзалах КбшЖД
132
АВТОВАЗ проводит День открытых дверей
13 июля 2023  10:06
АВТОВАЗ проводит День открытых дверей
170
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана
13 июля 2023  09:53
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана
191
Весь список