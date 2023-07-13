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Более 48% россиян отмечают повышенный уровень стресса и постоянно ищут способы борьбы с ним. Оптимальным лекарством от стресса большинство считают сон и отпуск, такие данные получили аналитики «АльфаСтрахование» в ходе опроса, который прошел в 33 регионах страны.

Сон как универсальное решение проблемы стресса воспринимают 62% опрошенных. При этом 53% указали, что для того, чтобы перестать чувствовать тревожность и усталость им надо проспать не менее 12 часов. Еще 22% отметили, что хватит 8 часов, так как в обычной жизни спят не более 6.

59% опрошенных проголосовали за отпуск как лекарство. 18% рассказали, что даже планирование отпуска помогает преодолевать трудности. А 9% уверены, что эффективно помогает спонтанный короткий отпуск.

37% в качестве лекарства от стрессов предпочитают встречи с друзьями, 21% – походы в кино и по магазинам. 13% предпочитают «заесть» стресс вкусной едой или сладким. Обратиться к специалисту в критическом состоянии попробуют 12% респондентов. А 5% готовы прибегнуть к употреблению успокоительных.

Почти половина участников исследования отметили, что стараются не доводить состояние до агонии. 15% регулярно берут отпуска 2-3 раза в год, а при сильной усталости и нервозности в выходные стараются сменить обстановку.

23% пьют витаминные комплексы для нервной системы. Стабильной ее считают всего лишь 9% опрошенных. 47% говорят, что регулярно нервничают по тому или иному поводу. И только 3% ответили, что не переживают ни из-за чего вообще.

В опросе приняли участие 1117 человек. 51% – женщины. Средний возраст опрошенных 39 лет.