Более 30% опрошенных россиян одобрили интерес школьников к подработке

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Среди опрошенных россиян 37% уверены, что для успешной карьеры ребенку необходимо начать зарабатывать в школьном возрасте. В прошлом году таких респондентов было 19%. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 26 января.

Так, 6% респондентов выразили мнение, что ребенка стоит поощрять деньгами за разного рода задания начиная с пяти лет, 7% уверены, что оптимальный возраст для знакомства с первым заработком — 10 лет, 8% остановили свой выбор на возрасте 10–14 лет, а 16% респондентов предполагают, что первые деньги ребенок должен начать зарабатывать в 14–16 лет. Оставшиеся 63% предположили, что дети должны начать получать деньги не ранее 18 лет.

При этом только 62% лояльных к школьным подработкам респондентов признались, что сами воспитывают детей в таком ключе. 21% из этой группы опрошенных поощряли своих детей, начиная с младших классов: им предлагалась «зарплата» за сделанную уборку, вымытую посуду или иные бытовые дела. Средняя сумма, которую получают дети в возрасте от шести до девяти лет за такие задания, составляет 97 рублей.

В то же время опрос показал, что задания для этой возрастной группы, предполагающие больше усилий, оцениваются дороже. Например, средняя оплата за выгул собаки составляет 164 рубля, а поход в магазин — 127 рублей. Выше всего родители оценивают выдающиеся успехи детей: за победу в соревнованиях или школьных конкурсах они готовы выплатить детям «премию», доходящую до 3 тыс. рублей. Четверть респондентов из этой группы отметили, что часто школьники сами приходят к ним с «бизнес-идеями», среди самых распространенных: продажа собранных в парках яблок и ягод, перепродажа старых игрушек одноклассникам, рисунки на заказ и обучение сверстников разным видам спорта.