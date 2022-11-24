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Благодаря судебным приставам Самары в доме жителя Новокуйбышевска появился газ

24 ноября 2022 11:09
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Благодаря судебным приставам Самары в доме жителя Новокуйбышевска появился газ

Газовая компания три года игнорировала подключение жилого дома к сети газораспределения.

Договор подключения к системе газораспределения между потребителем и организацией был заключен в 2019 году. Мужчина на счет газовой компании денежные средства перечислил, только вот организация не спешила исполнять обязательства, прописанные в договоре.  Даже претензии, направленные жильцом дома, не побудили компанию приступить к работам. В связи с этим мужчина был вынужден обратиться в суд, который обязал организацию в месячный срок подключить жилой дом к сети газораспределения.

Соответствующий исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель вручил должнику копию постановления о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия неисполнения решения суда. Организация, будучи осведомленной о мерах принудительного взыскания, требования так и не исполнила. Тогда сотрудник Службы вынес постановление о взыскании с компании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Эта мера побудила должника приступить к работам по проведению газа.

Права гражданина восстановлены – теперь в его доме тепло. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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