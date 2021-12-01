Благодаря помощи службы занятости почти 300 жителей Самарского региона открыли в этом году собственное дело

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Жители региона, которые ищут работу и решили попробовать себя в предпринимательстве, могут обратиться в службу занятости. Специалисты ведомства помогут в открытии собственного дела. В этом году свое дело уже открыли почти 300 жителей области.

Оказание помощи в трудоустройстве, поддержка тех, кто в ней нуждается, - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Елена Гончарова в октябре 2021 года получила финансовую поддержку по линии ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара». Женщина оформилась как индивидуальный предприниматель и открыла в Промышленном районе центр, предоставляющий услуги по присмотру за детьми «Тридевятое царство».

«Благодаря поддержке государства я приобрела специализированное оборудование, – говорит Елена Евгеньевна. – Это интерактивная доска, с помощью которой мне удалось разнообразить занятия с малышами. Для современных детей с их тягой к гаджетам предпочтителен именно такой формат обучения. Таким образом, мои воспитанники быстрее осваивают, например, основы чтения и счета».

Возможности получения услуги по присмотру за детьми уже успели оценить родители. Евгения Коновалова с двухлетней дочкой Евой ходят в центр с момента его открытия, всем очень довольны. Ребенок занимается с удовольствием, уже знает буквы.

«Садик искали долго, в приоритете было близкое расположение к дому, – рассказывает Евгения. – Понравилось, что здесь собственная детская площадка. Очень порадовало отношение Елены к своему делу. Она заинтересованная и неравнодушная».

Напомним, размер единовременной финансовой помощи для официально зарегистрированных безработных с апреля этого года увеличен до 100 тысяч рублей. Чтобы получить такую государственную услугу, необходимо написать заявление в службу занятости, затем подготовить бизнес-план и пройти комиссию, которая и примет решение о предоставлении денежных средств.

Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости оказывают бесплатно. Узнать более подробную информацию о том, как оформить поддержку на открытие собственного дела, безработные граждане могут в центрах занятости по месту жительства.