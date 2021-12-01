Благодаря помощи службы занятости почти 300 жителей Самарского региона открыли в этом году собственное дело

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре завершается реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого
В Самаре завершается реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого
Названы симптомы заражения новым штаммом "омикрон"
Названы симптомы заражения новым штаммом "омикрон"
Открыт прием заявок на участие в VI межрегиональном конкурсе для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол»
Открыт прием заявок на участие в VI межрегиональном конкурсе для журналистов в сфере культуры «Искусный глагол»
В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск
В ЦВО поступили уникальные тренажеры для обучения специалистов инженерных войск
Жителей Самарской области приглашают принять участие в V Всероссийском правовом диктанте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в V Всероссийском правовом диктанте
Перезагрузка и цифровизация первичной системы здравоохранения: чем будет заниматься комиссия «Единой России» по здравоохранению
Перезагрузка и цифровизация первичной системы здравоохранения: чем будет заниматься комиссия «Единой России» по здравоохранению
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
Во дворе на Партизанской в Самаре машина провалилась в яму
Во дворе на Партизанской в Самаре машина провалилась в яму
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.09
EUR 84.82
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области проходит областной онлайн-фестиваль, посвященный Международному Дню инвалидов
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благодаря помощи службы занятости почти 300 жителей Самарского региона открыли в этом году собственное дело

1 декабря 2021 11:52
153
Благодаря помощи службы занятости почти 300 жителей Самарского региона открыли в этом году собственное дело

Жители региона, которые ищут работу и решили попробовать себя в предпринимательстве, могут обратиться в службу занятости. Специалисты ведомства помогут в открытии собственного дела. В этом году свое дело уже открыли почти 300 жителей области. 

Оказание помощи в трудоустройстве, поддержка тех, кто в ней нуждается, - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. 

Елена Гончарова в октябре 2021 года получила финансовую поддержку по линии ГКУ СО «Центр занятости населения г.о. Самара». Женщина оформилась как индивидуальный предприниматель и открыла в Промышленном районе центр, предоставляющий услуги по присмотру за детьми «Тридевятое царство».

«Благодаря поддержке государства я приобрела специализированное оборудование, – говорит Елена Евгеньевна. – Это интерактивная доска, с помощью которой мне удалось разнообразить занятия с малышами. Для современных детей с их тягой к гаджетам предпочтителен именно такой формат обучения. Таким образом, мои воспитанники быстрее осваивают, например, основы чтения и счета». 

Возможности получения услуги по присмотру за детьми уже успели оценить родители. Евгения Коновалова с двухлетней дочкой Евой ходят в центр с момента его открытия, всем очень довольны. Ребенок занимается с удовольствием, уже знает буквы.             

«Садик искали долго, в приоритете было близкое расположение к дому, – рассказывает Евгения. – Понравилось, что здесь собственная детская площадка. Очень порадовало отношение Елены к своему делу. Она заинтересованная и неравнодушная».

Напомним, размер единовременной финансовой помощи для официально  зарегистрированных безработных с апреля этого года увеличен до 100 тысяч рублей. Чтобы получить такую государственную услугу, необходимо написать заявление в службу занятости, затем подготовить бизнес-план и пройти комиссию, которая и примет решение о предоставлении денежных средств.

Помощь в составлении бизнес-плана и другие необходимые консультации для будущих предпринимателей специалисты службы занятости оказывают бесплатно. Узнать более подробную информацию о том, как оформить поддержку на открытие собственного дела, безработные граждане могут в центрах занятости по месту жительства.   

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. 
30 ноября 2021, 21:51
«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета.  Политика
477
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021, 16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
«Принятые поправки отражают мнение людей». Экономика
539
Качество разъяснительной работы с населением о важности вакцинации – зона личной ответственности глав муниципальных образований.
29 ноября 2021, 22:15
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
Качество разъяснительной работы с населением о важности вакцинации – зона личной ответственности глав муниципальных образований. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
722
В центре внимания
Еще 904 жителя Самарской области заболел коронавирусом
1 декабря 2021  13:34
Еще 904 жителя Самарской области заболели коронавирусом
79
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
1 декабря 2021  10:13
С 10 декабря в Самаре и Тольятти начинают работать пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
254
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
1 декабря 2021  09:46
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
231
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил усилия сенаторов и депутатов по защите интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. 
30 ноября 2021  21:51
«Настоящая командная работа»: Дмитрий Азаров встретился с депутатами Госдумы РФ и сенаторами
477
«Принятые поправки отражают мнение людей».
30 ноября 2021  16:25
Дмитрий Азаров: «Бюджет принят, впереди большая работа»
540
Весь список