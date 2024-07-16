Благодаря нацпроекту обновляется автопарк региональных медучреждений

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За последние несколько лет автопарк Жигулевской городской больницы пополнился 5 новыми автомобилями, включая «Ниву» с носилками. В этом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение» учреждение получило ещё 3 машины для оказания неотложной медицинской помощи.



Обновление автопарка приближает медпомощь к пациентам: это и комфортные условия транспортировки, и мобильность.



«Новые легковые автомобили используются для обслуживания вызовов на дому в рамках работы мобильных медицинских бригад, оказания неотложной медицинской помощи и проведения профилактических мероприятий, а также для транспортировки маломобильных пациентов для прохождения консультаций в лечебные учреждения региона. Выручает и "Нива", помогает в комфортной транспортировке пациентов», – отметила и.о. главного врача Жигулевской больницы Инна Григорьева.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин.

Фото: минздрав СО