В дисциплине «индивидуальные прыжки» среди юниорок возрастной категории 15-16 лет Елизавета набрала 53.31 балла.
Елизавета Николаева из Самарской области завоевала бронзу первенства мира по прыжкам на батуте
Рекордсменами по очищению организма от токсинов являются зелень и овощи.
Биолог рассказала о продуктах, помогающих естественному процессу выведения токсинов из организма
Из торгового центра эвакуировали 200 человек.
В Самаре произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе на 18-м километре Московского шоссе
Пешеход погиб на месте ДТП (личность устанавливается).
В Самаре на ул. Ново-Садовой мужчина попал под колеса трамвая
Стартует ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.
Движение транспорта в Самаре будут ограничивать ночью на пяти перекрестках
Подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.
В ГД рассказали, что закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года
Посетители выставки узнают, какие духи населяли дома, леса и водоемы у русских, татар, чувашей и мордвы. Кто является повелительницей Волги, как задабривали духов после захода солнца и чем мордовская хозяйка леса Вирь-ава схожа с Бабой Ягой.
В Музее имени Алабина откроется выставка «Сущности. Мифология самарских народов»
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.
В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей
Биолог рассказала о продуктах, помогающих естественному процессу выведения токсинов из организма

17 ноября 2025 23:14
108
Рекордсменами по очищению организма от токсинов являются зелень и овощи.

О продуктах, помогающих естественному процессу выведения токсинов из организма и оказывающих положительное влияние на здоровье рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, пишут "Известия" со ссылкой на Lenta.Ru.

Рекордсменами по очищению организма от токсинов являются зелень и овощи. Среди овощей особую ценность представляет свекла, ферменты которой участвуют в улучшении процесса кроветворения. Хорошо на печень влияют и крестоцветные продукты — они стимулируют выработку ферментов, участвующих в очищении этого органа.

Чеснок, благодаря входящей в состав сере, поддерживает нормальную функцию печени и иммунной системы.

На другие органы благоприятно влияют яблоки, клюква, черника, малина и лимон, которые содержат пектин, способствующий выведению шлаков из кишечника.

«Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса. Однако следует учитывать, что для поддержания «качественного» состава крови и эффективного выведения токсинов из организма крайне важно обеспечить достаточное потребление чистой воды», — подчеркнула Лялина.

 

Фото:  pxhere.com

