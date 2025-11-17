Биолог рассказала о продуктах, помогающих естественному процессу выведения токсинов из организма

108

О продуктах, помогающих естественному процессу выведения токсинов из организма и оказывающих положительное влияние на здоровье рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, пишут "Известия" со ссылкой на Lenta.Ru.

Рекордсменами по очищению организма от токсинов являются зелень и овощи. Среди овощей особую ценность представляет свекла, ферменты которой участвуют в улучшении процесса кроветворения. Хорошо на печень влияют и крестоцветные продукты — они стимулируют выработку ферментов, участвующих в очищении этого органа.

Чеснок, благодаря входящей в состав сере, поддерживает нормальную функцию печени и иммунной системы.

На другие органы благоприятно влияют яблоки, клюква, черника, малина и лимон, которые содержат пектин, способствующий выведению шлаков из кишечника.

«Имбирь улучшает кровообращение и пищеварение, а зеленый чай включает в себя катехины, защищающие печень от окислительного процесса. Однако следует учитывать, что для поддержания «качественного» состава крови и эффективного выведения токсинов из организма крайне важно обеспечить достаточное потребление чистой воды», — подчеркнула Лялина.

Фото: pxhere.com