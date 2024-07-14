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"Безопасное лето": каждое лето, в Тольятти проводятся спортивно-массовые соревнования
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"Безопасное лето": каждое лето, в Тольятти проводятся спортивно-массовые соревнования

14 июля 2024 14:37
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В соревнованиях участвуют дети любого возраста вместе с родителями, бабушками и дедушками.

Традиционно, каждое лето, в Тольятти проводятся спортивно-массовые соревнования "Семейные старты".
Мероприятие, организуемое управлением физической культуры и спорта администрации Тольятти совместно с «Центром физкультуры и спорта», проводится во всех районах города с июля по август. Местом проведения являются спортивные площадки образовательных учреждений, городских парков и скверов.

В соревнованиях участвуют дети любого возраста вместе с родителями, бабушками и дедушками.
Чтобы напомнить детям о безопасном поведении на дорогах во время летних каникул сотрудники Госавтоинспекции также принимают участие в "Семейных стартах". Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Тольятти майор полиции Владимирова Оксана рекомендовала родителям контролировать каникулярный досуг своих детей, исключить факты бесконтрольного пребывания несовершеннолетних вблизи дорог, а также быть примером своим детям в безопасном поведении на проезжей части.

А ребятам напомнила про правила безопасного перехода проезжей части, в том числе во внутридворовых территориях, а также ПДД для велосипедистов и лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности.

Всем юным участникам семейных спортивных состязаний сотрудники Госавтоинспекции вручили световозвращающие наклейки, с напоминанием, для чего они необходимы пешеходам и где их правильно разместить на одежде, велосипедах или самокатах.

 

Фото:   ГАИ СО

Теги: Тольятти

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