Я нашел ошибку
Главные новости:
Киноленты рассказывают об участниках Специальной военной операции.
В Тольятти пройдет Общероссийский передвижной Фестиваль «Кино на службе Отечеству»
7 сентября во всех школах страны пройдет первое занятие курса «Россия – мои горизонты».
Курс «Россия – мои горизонты» расширит кругозор всех российских школьников
Принять участие в них смогут официально зарегистрированные в регионе самозанятые.
Самарский центр «Мой бизнес» проведет для самозанятых практические курсы
Для молодых сотрудников провели экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области.
Молодым сотрудникам ОВД СО  вручили служебные удостоверения и табельное оружие
Посещение выставки для всех специалистов бесплатное.
Специалистов приглашают к участию в международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО Осень – 2023»
Как заботиться о здоровье кожи и избежать заболеваний в это время года.
Самарский врач: основные правила профилактики заболеваний кожи в осенний период
На пешеходной экскурсии прогуляемся по местам, где более 100 лет назад находились первые самарские музеи.
Музей Эльдара Рязанова: пешеходная экскурсия «Самара музейная»
АвтоВАЗ продал рекордное с 2021 года количество Lada за август текущего года
АвтоВАЗ продал рекордное с 2021 года количество Lada за август текущего года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.28
EUR 104.42
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

АвтоВАЗ продал рекордное с 2021 года количество Lada за август текущего года

5 сентября 2023 14:01
103
АвтоВАЗ продал рекордное с 2021 года количество Lada за август текущего года

По итогам августа российский производитель АвтоВАЗ реализовал рекордное с июля 2021 года количество автомобилей: в минувшем месяце в России продали 33 325 Lada. Об этом сообщает пресс-служба производителя 5 сентября.

По данным АвтоВАЗа, в августе 2023 года на российском рынке реализовали 16 785 единиц Lada Granta, что на 44,9% больше к августу прошлого года. Также в прошлом месяце производитель продал рекордное с марта 2022 года количество Lada Vesta ― 6657 автомобилей.

Также рекордным с 2014 года результатом продаж в месячном выражении отличился внедорожник Lada Niva Legend: всего в августе было продано 4057 таких автомобилей. Что касается внедорожника Lada Niva Travel, то в августе АвтоВАЗ реализовал 5399 автомобилей этой модели.

Кроме того, производитель подтвердил планы о наращивании темпов производства автомобилей в Тольятти, пишут "Известия".

«АвтоВАЗ продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года. Начиная с сентября линия № 1 (Vesta) выпускает 40 автомобилей в час, линия № 3 (NIVA) ― 45, а линия № 5 (Granta) ― 54», ― сообщили представители автозавода.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На матче «Крылья» – «Балтика» игровой мяч появился на радиоуправляемой модели автомобиля от «АВТОВАЗ».
28 августа 2023, 16:07
«Крылья Советов» и «АВТОВАЗ» заключили соглашение о сотрудничестве 
На матче «Крылья» – «Балтика» игровой мяч появился на радиоуправляемой модели автомобиля от «АВТОВАЗ». Общество
597
«АвтоВАЗ» запустит производство машин бизнес-класса
23 августа 2023, 11:50
«АвтоВАЗ» запустит производство машин бизнес-класса
Старт производства: в августе—сентябре седана бизнес-класса (Lada Aura). Новости компаний
887
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти
14 августа 2023, 11:51
"АвтоВАЗ" возобновляет производство Lada Largus в Тольятти
Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока. Новости компаний
1174
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
139
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2023  12:11
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
171
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2023  10:27
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
273
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
5 сентября 2023  10:10
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
178
Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями ведущих предприятий Самарской области.
4 сентября 2023  20:32
Развитие промышленных предприятий обсудили в Самаре
638
Весь список