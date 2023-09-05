АвтоВАЗ продал рекордное с 2021 года количество Lada за август текущего года

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По итогам августа российский производитель АвтоВАЗ реализовал рекордное с июля 2021 года количество автомобилей: в минувшем месяце в России продали 33 325 Lada. Об этом сообщает пресс-служба производителя 5 сентября.

По данным АвтоВАЗа, в августе 2023 года на российском рынке реализовали 16 785 единиц Lada Granta, что на 44,9% больше к августу прошлого года. Также в прошлом месяце производитель продал рекордное с марта 2022 года количество Lada Vesta ― 6657 автомобилей.

Также рекордным с 2014 года результатом продаж в месячном выражении отличился внедорожник Lada Niva Legend: всего в августе было продано 4057 таких автомобилей. Что касается внедорожника Lada Niva Travel, то в августе АвтоВАЗ реализовал 5399 автомобилей этой модели.

Кроме того, производитель подтвердил планы о наращивании темпов производства автомобилей в Тольятти, пишут "Известия".

«АвтоВАЗ продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тыс. автомобилей по итогам 2023 года. Начиная с сентября линия № 1 (Vesta) выпускает 40 автомобилей в час, линия № 3 (NIVA) ― 45, а линия № 5 (Granta) ― 54», ― сообщили представители автозавода.