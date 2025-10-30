Автопарк Чапаевской горбольницы пополнился 7 новыми машинами

118

Новый транспорт — 6 Lada Granta и 1 специализированный автомобиль «ГАЗ Соболь» поступили в Чапаевскую центральную городскую больницу в этом году благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Автотранспорт обеспечивает выезды медработников к пациентам на дом, доставляет маломобильных граждан в медучреждения, в том числе участников СВО, которые проходят диспансеризацию, а также получают специализированную медпомощи.

«В настоящее время в медучреждении 18 единиц автотранспорта, которые задействованы ежедневно. Каждый автомобиль совершает в день порядка 20 выездов. Поступление 7 машин в этом году практически полностью закрыло потребность в транспорте, а также позволило наладить процесс оказания неотложной медицинской помощи населению в течение всего дня — с 8:00 до 20:00», – отмечает главный врач Чапаевской ЦГБ Николай Юрицин.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь»,оснащенных приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО