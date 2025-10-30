Я нашел ошибку
Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области и проекта «Выбирай своё» партии «Единая Россия».
«Технологии Победы»: в Самарской области впервые написали Всероссийский научно-технологический диктант
В ходе ссоры при распития спиртных напитков со своим знакомым он нанес своему оппоненту удар ножом.
Тольяттинец проведет 7 лет в колонии за убийство своего знакомого
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Около 65% средств бюджета Самарской области в 2026 году потратят на социальную сферу.
Сегодня в первом чтении в Самарской Губдуме рассмотрен проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Памятный знак разместили на фасаде дома № 159а по улице Стара Загора, где проживал боец.
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
В связи с проведением мероприятий Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Движение транспорта в Самаре будет временно ограничено
На повестке – транспортное сообщение, состояние социальных объектов, развитие территории.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил поселок Мехзавод
Мемориальную доску участнику СВО Алексею Коженкову открыли в Самаре
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
Автопарк Чапаевской горбольницы пополнился 7 новыми машинами

30 октября 2025 16:35
118
6 Lada Granta и 1 специализированный автомобиль «ГАЗ Соболь».

Новый транспорт — 6 Lada Granta и 1 специализированный автомобиль «ГАЗ Соболь» поступили в Чапаевскую центральную городскую больницу в этом году благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

Автотранспорт обеспечивает выезды медработников к пациентам на дом, доставляет маломобильных граждан в медучреждения, в том числе участников СВО, которые проходят диспансеризацию, а также получают специализированную медпомощи.

«В настоящее время в медучреждении 18 единиц автотранспорта, которые задействованы ежедневно. Каждый автомобиль совершает в день порядка 20 выездов. Поступление 7 машин в этом году практически полностью закрыло потребность в транспорте, а также позволило наладить процесс оказания неотложной медицинской помощи населению в течение всего дня — с 8:00 до 20:00», – отмечает главный врач Чапаевской ЦГБ Николай Юрицин.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь»,оснащенных приемным устройством и носилками.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

