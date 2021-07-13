Авиакомпании предложили штрафовать за неработающие кондиционеры

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Неисправные или отключенные системы кондиционирования в самолётах подвергают жизни и здоровье пассажиров опасности, поэтому авиаперевозчики должны нести ответственность за исправность и регулярную работу климатических систем, заявил глава думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Авиакомпании не должны экономить на кондиционерах и мучить пассажиров. Это вопрос не только комфорта, но и безопасности. Просидеть несколько часов в раскаленной консервной банке в 30 градусную жару трудное испытание даже для здорового человека. А для людей с ослабленным здоровьем, детей, стариков, астматиков или тех, кто переболел коронавирусом, это может быть опасно», – сказал он, комментируя инцидент в Шереметьево, где мужчина из-за невыносимой духоты открыл аварийные двери самолета.

«Поэтому я считаю, что закон должен обязывать авиакомпании следить за исправностью и регулярной работой климатических систем на борту судна. Для тех, кто этого не делает, должны быть предусмотрены штрафы», – добавил политик.

По его словам, если экипажи самолетов будут тщательнее следить за состоянием климата на борту, вряд ли это приведет к серьёзным дополнительным расходам. «Зато пассажиры будут чувствовать себя комфортно и в безопасности», – подчеркнул Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Москва – Анталия вышел из себя из-за неработающего кондиционера в салоне и открыл аварийные двери. По словам очевидцев, на борту была какая-то проблема, и задержку вылета было тяжело переживать из-за ужасной духоты. Некоторые женщины жаловались, что их дети задыхаются.