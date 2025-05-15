Я нашел ошибку
Главные новости:
Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике.
В Самарской филармонии сосотоится фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»
Старшие по домам, территориальные общественные самоуправления и инициативные группы жителей совместно с администрациями районов проводят приемку работ.
По программе «Формирование комфортной городской среды» в 8 дворах Самары завершено благоустройство
Они начнутся 26 мая в соответствии с федеральным графиком и продлятся до 31 августа.
Минпросвещения определило продолжительность летних каникул в России
Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Тольяттинец в ходе пьяной ссоры убил своего знакомого
Вчера в одной из социальных сетей была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как патрульный автомобиль ГАИ преследует мопед, под управлением молодого человека.
В Тольятти к ответственности привлечен курьер, неоднократно нарушивший ПДД
Артисты Самарской драмы выступили с концертной программой в клиническом санатории «Волга».
Артисты самарских театров принимают активное участие в организации культурного досуга для бойцов СВО
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юн
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»
Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников.
В Самаре специалисты ведут сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, высаженных в прошлом году
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.22
-0.33
EUR 90.38
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Артисты самарских театров принимают активное участие в организации культурного досуга для бойцов СВО

15 мая 2025 15:35
115
Артисты Самарской драмы выступили с концертной программой в клиническом санатории «Волга».

Артисты самарских театров принимают активное участие в организации культурного досуга для бойцов СВО, проходящих реабилитацию и восстановление.

Артисты Самарской драмы выступили с концертной программой в клиническом санатории «Волга».

Александр Бригаднов поделился своими впечатлениями после концерта:

«Мы не первый раз приезжаем в санаторий «Волга», и нас всегда принимают с огромной теплотой, радостью и благодарностью. Там собираются люди преклонного возраста, которые отдыхают, восстанавливают своё здоровье, а также участники специальной военной операции. И это счастье, что у нас есть возможность подарить им прекрасные эмоции и впечатления.
Такие концерты, вечера и встречи особенно важны в дни празднования Дня Победы».

Артисты Самарского театра оперы и балета на сцене санатория показали концертную программу «Нам нужна одна Победа» для участников СВО и членов их семей.

В программе приняли участие солисты оперы: заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, Степан Волков, Максим Зырянов, Наталья Фризе.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике.
15 мая 2025, 16:55
В Самарской филармонии сосотоится фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений. Новое поколение российской исполнительской школы»
Самара на три дня превратится в центр музыкального притяжения, где публика сможет насладиться виртуозным исполнением и новаторским подходом к классике. Культура
48
Старшие по домам, территориальные общественные самоуправления и инициативные группы жителей совместно с администрациями районов проводят приемку работ.
15 мая 2025, 16:45
По программе «Формирование комфортной городской среды» в 8 дворах Самары завершено благоустройство
Старшие по домам, территориальные общественные самоуправления и инициативные группы жителей совместно с администрациями районов проводят приемку работ. Благоустройство
53
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юн
15 мая 2025, 15:24
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта,... Политика
162
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
196
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
353
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
396
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
326
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
319
Весь список