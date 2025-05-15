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Артисты самарских театров принимают активное участие в организации культурного досуга для бойцов СВО, проходящих реабилитацию и восстановление.

Артисты Самарской драмы выступили с концертной программой в клиническом санатории «Волга».

Александр Бригаднов поделился своими впечатлениями после концерта:

«Мы не первый раз приезжаем в санаторий «Волга», и нас всегда принимают с огромной теплотой, радостью и благодарностью. Там собираются люди преклонного возраста, которые отдыхают, восстанавливают своё здоровье, а также участники специальной военной операции. И это счастье, что у нас есть возможность подарить им прекрасные эмоции и впечатления.

Такие концерты, вечера и встречи особенно важны в дни празднования Дня Победы».

Артисты Самарского театра оперы и балета на сцене санатория показали концертную программу «Нам нужна одна Победа» для участников СВО и членов их семей.

В программе приняли участие солисты оперы: заслуженная артистка Самарской области Татьяна Гайворонская, Степан Волков, Максим Зырянов, Наталья Фризе.

Фото: минкульт СО