Артисты Росгосцирка выступили  перед участниками специальной операции на Украине в Самарском госпитале 

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В Самарском военном госпитале артисты Росгосцирка выступили с различными номерами для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) принимавших участие в специальной операции на Украине. Мероприятие организовала агитбригада гарнизонного Дома офицеров.

Военнослужащие, персонал и члены их семей, собравшиеся в актовом зале госпиталя, смогли увидеть цирковую программу «Клоун» посвященную 100-летию Юрия Никулина. Перед зрителями выступали жонглеры, клоуны, дрессировщики с животными и иллюзионисты. Искренняя игра актеров, а также сложные трюки и остроумные шутки вызвали у них позитивные эмоции и бурные аплодисменты.

«Цирк – это радость, это смех, веселье! А хорошее настроение – мощнейший фактор выздоровления. И мы счастливы, что помогаем нашим военным справиться с недугами и скорее восстановить силы. Просто очень приятно приносить им радость!», – отметил директор Самарского цирка Валерий Блинчиков.

Ранее агитбригада Дома офицеров Самарского гарнизона проехала свыше 2,5 тысяч километров и организовала концерт ансамбля «Волжские казаки» в пункте тылового обеспечения для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: ЦВО