Антинаркотические мероприятия проводят в Самарской области

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Мероприятия направлены на пресечение наркомании и пропаганду здорового образа жизни.

В муниципальном учреждении городского округа Новокуйбышевск «Дом молодёжных организаций», сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области вместе со своими коллегами из Отдела полиции МВД России по городу Новокуйбышевску и представителем Общественного совета при областном главке Дмитрием Лисицей провели для учащихся образовательных организаций города профилактическое мероприятие антинаркотической направленности.

Представитель Общественного совета рассказал слушателям, какие опасности несет потребление наркотиков для здоровья человека, какие негативные последствия могут возникнуть, включая психологические и физиологические проблемы. Также обсудили социальные последствия, такие как трудности с законом, нарушение отношений с родными и друзьями и негативное влияние на образование и карьеру.

Старший оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка полиции Наталья Климай обратила внимание на то, как человек может быть вовлечен в оборот наркотиков, и призвала участников встречи быть внимательными и никогда не выполнять сомнительных просьб.

Сотрудники полиции на конкретных примерах рассказали ребятам о том, как в одночасье рушится судьба из-за, так называемых, лёгких заработков и напомнили об административной и уголовной ответственности.

В завершение встречи слушатели задали интересующие их вопросы спикерам и получили исчерпывающие ответы.