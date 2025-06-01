Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
2 июня в Самарской области сохранятся грозы, усиление ветра , возможен град
Вячеслав Федорищев осмотрел праздничные площадки, пообщался с ребятами.
Вячеслав Федорищев посетил в Струковском саду областной фестиваль, посвященной Международному дню защиты детей
Сотрудники чрезвычайного ведомства будут проводить для ребят уроки безопасности в течение всего летнего периода в пришкольных и загородных лагерях отдыха.
Сотрудники МЧС СО провели для самарских школьников мероприятие, посвященное детской безопасности
Лучший способ сделать ребенка счастливым — это обеспечить его здоровье.
Андрей Орлов поздравил детей и их родителей с праздником
В Новокуйбышевске на территории лагеря «Юность» муниципальной спортивной школы олимпийского резерва две новые спортплощадки уже готовы к открытию.
В Новокуйбышевске на территории лагеря «Юность» муниципальной спортивной школы олимпийского резерва две новые спортплощадки уже готовы к открытию
в Самарской области развернута беспрецедентная работа по улучшению спортивной инфраструктуры.
В Самарской области развернута беспрецедентная работа по улучшению спортивной инфраструктуры
14 спортсменов покидают ХК "Лада"
14 спортсменов покидают ХК "Лада"
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших на железной дороге в Брянской и Курской областях
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семьям погибших на железной дороге в Брянской и Курской областях
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.62
0.12
EUR 89.25
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей 4 июня на "День морской свинки"!
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Андрей Орлов поздравил детей и их родителей с праздником

1 июня 2025 14:37
149
Лучший способ сделать ребенка счастливым — это обеспечить его здоровье.

Самарская область — это регион, где вопросы детского здоровья всегда были и остаются в приоритете. Лучший способ сделать ребенка счастливым — это обеспечить его здоровье.

Министр здравоохранения Самарской Области Андрей Орлов:

«Правительство Российской Федерации и наш Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев уделяют большое внимание улучшению и обновлению инфраструктуры детских медучреждений.

В рамках модернизации первичного звена строим новые объекты для оказания медицинской помощи детям, капитально ремонтируем детские поликлинические отделения, приобретаем современное оборудование.

К примеру, в Самаре для юных пациентов возведено консультативно-диагностиеское отделение областной больницы, в котором оказывается медицинская помощь всему детскому населению региона. За год здесь оказана консультативная помощь уже почти 30 тысячам пациентам Октябрьского района и жителям нашего региона.

Ведутся работы по возведению детской поликлиники на 500 посещений в смену и хирургического-реанимационного модуля на территории Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой. В Тольяттинской детской больнице капитально отремонтировали отделения реабилитации и хирургии, оснастили новым оборудованием.

В рамках национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента Владимира Владимировича Путина, в этом году будут проведены капитальные ремонты родильных отделений и поставлено современное оборудование.

Большое внимание уделяется профилактическим осмотрам маленьких пациентов и льготному лекарственному обеспечению.

В родильных отделениях региона проводится расширенный скрининг новорожденных для выявления 36 наиболее тяжелых генетических патологий.

Поздравляю всех детей и их родителей с Днем защиты детей, а также выражаю глубокую благодарность коллегам: врачам, медсестрам детских учреждений, фельдшерам, службе скорой медпомощи, которые стоят на страже детского здоровья. Забота о здоровье детей - вклад в наше будущее!
Искренне желаю всем здоровья!»

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Курение оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, так как он находится в стадии активного роста и развития.
30 мая 2025, 17:43
Врач-нарколог Самарского наркодиспансера рассказал о влиянии курения на организм детей
Курение оказывает разрушительное воздействие на организм детей и подростков, так как он находится в стадии активного роста и развития. Здравоохранение
716
Современное оборудование поможет диагностировать заболевания на начальном этапе и быстрее начинать лечение.
29 мая 2025, 16:44
12 эндоскопических стоек поступит в этом году в медучреждения Самарской области
Современное оборудование поможет диагностировать заболевания на начальном этапе и быстрее начинать лечение. Здравоохранение
650
В рамках конкурса также грамоты и благодарности от Союза госпиталей получили специалисты учреждения.
28 мая 2025, 18:22
Самарский госпиталь для ветеранов войн признан самым социально-ориентированным в стране 
В рамках конкурса также грамоты и благодарности от Союза госпиталей получили специалисты учреждения. Общество
613
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
1 июня 2025  12:14
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
210
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
1 июня 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
2701
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
1 июня 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
245
Вячеслав Федорищев:
31 мая 2025  14:19
Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"
535
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
31 мая 2025  14:11
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
529
Весь список