Андрей Орлов поздравил детей и их родителей с праздником

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Самарская область — это регион, где вопросы детского здоровья всегда были и остаются в приоритете. Лучший способ сделать ребенка счастливым — это обеспечить его здоровье.

Министр здравоохранения Самарской Области Андрей Орлов:

«Правительство Российской Федерации и наш Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев уделяют большое внимание улучшению и обновлению инфраструктуры детских медучреждений.

В рамках модернизации первичного звена строим новые объекты для оказания медицинской помощи детям, капитально ремонтируем детские поликлинические отделения, приобретаем современное оборудование.

К примеру, в Самаре для юных пациентов возведено консультативно-диагностиеское отделение областной больницы, в котором оказывается медицинская помощь всему детскому населению региона. За год здесь оказана консультативная помощь уже почти 30 тысячам пациентам Октябрьского района и жителям нашего региона.

Ведутся работы по возведению детской поликлиники на 500 посещений в смену и хирургического-реанимационного модуля на территории Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой. В Тольяттинской детской больнице капитально отремонтировали отделения реабилитации и хирургии, оснастили новым оборудованием.

В рамках национального проекта «Семья», который реализуется по решению Президента Владимира Владимировича Путина, в этом году будут проведены капитальные ремонты родильных отделений и поставлено современное оборудование.

Большое внимание уделяется профилактическим осмотрам маленьких пациентов и льготному лекарственному обеспечению.

В родильных отделениях региона проводится расширенный скрининг новорожденных для выявления 36 наиболее тяжелых генетических патологий.

Поздравляю всех детей и их родителей с Днем защиты детей, а также выражаю глубокую благодарность коллегам: врачам, медсестрам детских учреждений, фельдшерам, службе скорой медпомощи, которые стоят на страже детского здоровья. Забота о здоровье детей - вклад в наше будущее!

Искренне желаю всем здоровья!»

Фото: минздрав СО