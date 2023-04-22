Активисты «Единой России» провели субботник в Парке Победы

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Молодогвардейцы, сотрудники исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» и сторонники партии навели чистоту и порядок в одном из старейших парков областной столицы.

Дождь - не помеха хорошему настроению и продуктивной работе. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, более 50 человек стали участниками партийного субботника в парке Победы. За несколько часов партийцы и волонтёры привели в порядок парковую территорию, очистив её от прошлогодней листвы и мусора.

В зоне пристального внимания оказалась военная техника: в преддверии праздника великой Победы она должна блестеть.

«Все детство провел в этом парке. Это одно из моих любимых мест в нашем городе и в Советском районе. Мы не просто наводим здесь чистоту. Вот эти пушки, боевая техника, напоминают одновременно и о мощи российского оружия, и о героических подвигах наших солдат, и о силе духа нашего народа», — поделился волонтёр «Единой России» Эдуард Нестеренко.

В течение апреля партийные активисты, депутаты-единороссы, «молодогвардейцы» и сторонники партии «Единая Россия» провели более сотни субботников в областной столице и районах губернии. Особое внимание - к мемориалам, воинским захоронениям, знаковым местам, посвящённым памяти героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"