Активист регионального Движения Первых  стал свидетелем запуска ракеты на Байконкуре

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15 августа с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправили мечты юных посетителей Выставки «Россия», собранные во время акции «Капсула мечт». Свидетелями пуска ракеты с заветными детскими желаниями стали молодые люди из всех 89 регионов России, победившие в проекте «Космическая экспедиция Первых», в том числе и Андрей Братушкин из Самарской области.

«Достижения, представленные на Выставке, когда-то тоже были чьей-то мечтой, которая стала реальностью. Мы постарались показать детям, что Россия — это страна возможностей. Страна, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия. Мы постарались вдохновить мечтать и стремиться к исполнению своей мечты», — отметила заместитель генерального директора Выставки «Россия» Анастасия Звягина.



Детские мечты собирали в Павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей». Во время экскурсии по павильону юные посетители Выставки загадывали желания, которые затем были визуализированы с помощью искусственного интеллекта и занесены в специальную электронную систему. Акцию «Капсула мечт» провела Дирекция Выставки совместно с Роскосмосом и Движением Первых. В общей сложности на площадке было собрано более 900 тысяч детских желаний.



«Все те желания, которые собрали ребята из Движения Первых, мы отправили в специальной капсуле на борт Международной космической станции. И, конечно, эти мечты ребят обязательно сбудутся! Уверен, что они откроют для вас новые возможности, поэтому я желаю каждому как можно больше мечтать и смелее воплощать мечты в жизнь. Роскосмос — это сплав мечты и технологий! Присоединяйтесь к нашим образовательным и просветительским проектам, мечтайте, создавайте новое, действуйте смело и помните, вы и есть будущее нашей космической отрасли! Вы — будущее нашей России!», — отметил директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин.



Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. В течение трех дней ребята знакомились с работой космодрома, а 15 августа они наблюдали запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28», выведенного на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Теперь мечты маленьких жителей России будут ближе к звездам. От Самарской области участие в экспедиции принял Андрей Братушкин, ученик ГБОУ СОШ № 10 г.о Чапаевск, активист местного отделения Движения Первых.



«Путешествие на первый и крупнейший в мире космодром уже звучит масштабно. Сегодняшний день навсегда останется в моем сердце! Быть на Байконуре и видеть запуск ракеты с капсулой мечты — это не просто событие, а уникальный шанс. Спасибо Движению Первых за возможность быть частью этого исторического момента и за вдохновение, которое будет вести нас вперед, к новым высотам и свершениям!» — рассказала Софья Быкова из Запорожской области.



На Байконуре ребята побывали в Музее истории космодрома, осмотрели монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя «Протон» и командный пункт «Энергия». Делегация также посетила стартовый комплекс «Гагаринский старт» и памятник первому искусственному спутнику Земли. Молодые люди побывали в мемориальном комплексе космодрома Байконур, осмотрели домики С.П. Королева и Ю.А. Гагарина, посетили филиал Центра подготовки космонавтов и Аллеи космонавтов.



«Космическая экспедиция Первых» — это возможность для школьников со всей страны узнать больше о деятельности, связанной с освоением космоса. Что стало весьма актуальным для меня, ведь я с юного возраста интересуюсь космонавтикой. Эта поездка с Движением Первых подарила не только незабываемые эмоции, но и помогла приблизиться к осуществлению мечты стать космонавтом», — поделилась Алена Шилова, активист Движения Первых Амурской области.



Детские желания собирали с начала работы Выставки «Россия» и завершили 8 июля.

ФОТО: Андрей Братушкин, активист местного отделения Движения Первых г.о. Чапаевск