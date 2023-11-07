9 из 10 самарцев довольны своим браком и отношениями

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Люди, характеризующие свою вторую половину как «родственную душу», считают себя абсолютно довольными отношениями чаще тех, чей союз создан по принципу «противоположности притягиваются». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары, состоящие в браке или отношениях.

О том, что их пару можно охарактеризовать скорее как «родственные души», сообщили 49% мужчин и 51% женщин. Союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются», меньше: такими видят свои отношения 25% мужчин и 22% женщин.



55% мужчин и 48% женщин рассказали, что со своей второй половинкой они скорее совпадают в том, что нравится им обоим. В том, что не нравится, совпадают с супругом 18% женщин и 15% мужчин. В общих симпатиях намного чаще признавались люди, характеризующие свою пару как «родственные души», а в общих антипатиях — те, кто влюбился по принципу «противоположности притягиваются».



Довольны своими отношениями 90% мужчин и 86% женщин, причем однозначно уверены в этом 46% и 44% соответственно. Число тех, кого не радует брак, среди представителей сильного пола составляет 10%, среди прекрасного — 14%, абсолютно недовольны своим союзом 6 и 8% соответственно.



Полностью счастливых в отношениях людей намного больше среди «родственных душ» (по 64% среди мужчин и женщин). В неудовлетворенности отношениями чаще признаются люди, живущие в союзе с «противоположностью».