88% самарцев считают весну идеальным временем для новых отношений

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Эксперты дейтинг-сервиса Mamba выяснили, что абсолютное большинство самарцев (88%) считают весну идеальным временем для начала новых отношений, а солнце и тепло пробуждают романтический настрой у половины опрошенных.

С наступлением тепла эмоциональный фон самарцев заметно меняется. Для кого-то весна ассоциируется с ощущением свободы и желанием перемен (34% женщин и 21% мужчин). Другие воспринимают этот период как сезон романтики и флирта (42% мужчин и 27% дам).

Гормоны счастья бьют все рекорды — более 61% жителей Самары признаются, что именно весной их сильнее всего тянет влюбиться и завести новые знакомства. Главные виновники этого феномена — яркое солнце и долгожданное тепло, от которых тает не только снег, но и сердца половины опрошенных. Многие также отмечают особую атмосферу, витающую в воздухе (40% женщин и 37% мужчин).

Любопытно, что в одном из аспектов парни оказались даже романтичнее — они чаще замечают очарование цветущих парков, уютных веранд и пикников на природе (13% против 8% у девушек).

Весенний драйв трансформируется в конкретные действия. Больше половины мужчин (57%) и 44% женщин признаются, что с приходом тепла их дейтинг-активность сильно возрастает.

И неудивительно, ведь подавляющее большинство самарцев (88%) уверены: весна — это идеальный сезон для старта новых отношений. Статистика подтверждает: 65% мужчин и 57% дам замечают, что найти «своего» человека в этот период намного проще, а люди вокруг словно расцветают, становясь более открытыми и контактными. И лишь 13% скептиков сомневаются в магии весенней романтики.

Весенний роман — это почти жанр российской любовной истории. Каждая третья женщина и 38% представителей сильного пола отмечают, что минимум единожды начинали отношения под влиянием сезонного настроения — и не испытывают сожалений об этом.

Еще 26% респондентов обоих полов рассказывают о таких историях как о милых, пусть и коротких приключениях. На этом фоне выделяются 45% дам и 33% мужчин, которые гордо заявляют о своем иммунитете к подобным романам — хотя они явно в меньшинстве.

С первыми теплыми деньками оживают не только почки на деревьях, но и давно забытые контакты в телефоне. Сообщения в стиле «Привет, как ты?» получают более половины опрошенных — 58% женщин и 54% мужчин.

Некоторые сами не могут устоять перед искушением «проверить, как там мой бывший». Правда, на такие действия срываются в основном мужчины — 25% против скромных 11% у дам. Остальные стараются контролировать порывы, хотя и признают — ностальгия накрывает волной (35% женщин и 38% мужчин).

Так что если вы поймали себя на мысли, что пора обновить профиль в дейтинге — не удивляйтесь. Это весна делает свое дело, превращая даже самых стойких самарцев в романтиков и авантюристов. Весенний сезон любви официально объявляется открытым!

*В опросе Mamba приняли участие 3200 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.