Главные новости:
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
На Волга в Самаре утонул мужчина
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
86% самарцев считают важным статус добросовестного налогоплательщика

3 сентября 2025 09:46
168
86% самарцев считают важным статус добросовестного налогоплательщика

Женщины более ответственно подходят к вопросам уплаты налогов, чем мужчины.

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.
Большинство экономически активного населения в Самаре (86%) считает для себя важным статус добросовестного налогоплательщика, причем каждый второй (50%) отвечает на этот вопрос категоричным «однозначно да»: «Заплати налоги и спи спокойно». Скорее не важен такой статус 12% опрошенных, однозначно не важен еще 4%: «Сейчас работаю с «серой» зарплатой».

Горожанки демонстрируют более высокую степень ответственности: 56% из них однозначно за прозрачные налоговые отношения с государством (44% среди мужчин).

Статус добросовестного налогоплательщика для граждан старше 45 лет важнее, чем для тех, кто моложе.


Интересно, что быть честным в фискальных вопросах практически одинаково важно как тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, так и тем, чей доход выше 100 тысяч (статус добросовестного налогоплательщика однозначно необходим 53 и 56% из них соответственно, в то время как среди зарабатывающих 50—100 тысяч таких только 41%).
 

Время проведения: 29 августа — 1 сентября 2025 года

