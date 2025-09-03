86% самарцев считают важным статус добросовестного налогоплательщика

168

Женщины более ответственно подходят к вопросам уплаты налогов, чем мужчины.

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинство экономически активного населения в Самаре (86%) считает для себя важным статус добросовестного налогоплательщика, причем каждый второй (50%) отвечает на этот вопрос категоричным «однозначно да»: «Заплати налоги и спи спокойно». Скорее не важен такой статус 12% опрошенных, однозначно не важен еще 4%: «Сейчас работаю с «серой» зарплатой».



Горожанки демонстрируют более высокую степень ответственности: 56% из них однозначно за прозрачные налоговые отношения с государством (44% среди мужчин).



Статус добросовестного налогоплательщика для граждан старше 45 лет важнее, чем для тех, кто моложе.



Интересно, что быть честным в фискальных вопросах практически одинаково важно как тем, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, так и тем, чей доход выше 100 тысяч (статус добросовестного налогоплательщика однозначно необходим 53 и 56% из них соответственно, в то время как среди зарабатывающих 50—100 тысяч таких только 41%).



Время проведения: 29 августа — 1 сентября 2025 года