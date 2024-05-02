85% самарцев против введения налога на бездетность

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В России предложили ввести налог на бездетность. Большинство горожан против. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Только 15% опрошенных самарцев в той или иной степени поддерживают введение налога на бездетность (5% однозначно за, еще 10% скорее за). Их основной аргумент — демографическая ситуация в стране. Большинство против: 28% респондентов скорее не поддерживает и 57% однозначно не поддерживает. «Иногда отсутствие детей — это не личный выбор человека, а, например, ограничения по здоровью или невозможность их содержать. Во втором случае налог на бездетность только усугубит материальное положение человека», — поясняют горожане.



Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин (90 и 81% соответственно): «Каждый вправе решать сам, нужно ли ему продолжения своего рода или нет». Горожане до 34 лет — чаще тех, кто старше.



Среди респондентов с детьми против инициативы выступает чуть меньшее количество (73%). Среди тех, кто только планирует детей, и тех, кто твердо решил отказаться от идеи завести потомство, критика идеи звучала чаще всего (94 и 92% соответственно).



Время проведения: 19—24 апреля 2024 года