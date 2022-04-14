82% жителей Самары хотят монетизировать свое хобби

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Эксперты Авито Услуг, сервиса №1 для привлечения заказов на услуги через интернет*, выяснили, что россияне стали чаще искать способы повысить собственную конкурентоспособность на рынке труда и задумались над дополнительными источниками заработка. Так, спрос на курсы профессиональной подготовки с начала года вырос почти на 30% по сравнению с показателями годом ранее. При этом для 56% россиян доступные курсы переквалификации могут стать достаточной мотивацией для кардинальной смены профессии в ближайшее время. Наибольшее предпочтение жители Самары отдают переобучению в сфере IT (31%), торговле и продажах (21%), а также в маркетинге и продвижении (20%). Большинство респондентов (82%) также мечтают начать зарабатывать за счет любимого хобби.

Растет спрос на переобучение

Чтобы повысить свою конкурентоспособность, россияне стали чаще обращаться за курсами профессиональной подготовки. Спрос на эти услуги по всей стране за I квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28%.

Согласно опросу Авито Услуг, 48% жителей Самары готовы решиться на смену профессии в ближайшее время, если им будут доступны качественные курсы по переподготовке. Примечательно, что такой ответ преимущественно дали россияне в возрасте от 25 до 34 лет (64%). При этом каждый третий респондент считает, что кардинально сменить профессию и сферу деятельности не поздно в любом возрасте.

На кого хотели бы переучиться жители Самары



Согласно опросу, наиболее привлекательной сферой для переквалификации в настоящее время для большинства жителей Самары стала IT-отрасль — 31% респондентов хотели бы переобучиться на аналитика данных, проджект-менеджера или освоить с нуля один из языков программирования.

В топ-5 сфер также вошли торговля и продажи (21%), маркетинг и реклама (20%), услуги в сфере красоты и здоровья (15%), работа в отрасли промышленности и производства (8%). В целом, по стране молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет наиболее привлекательными сферами для переобучения считают IT, маркетинг и онлайн продажи.

Дополнительные источники заработка и монетизация хобби



По результатам опроса, 50% жителей Самары прямо сейчас находятся в поиске дополнительного источника дохода. Еще 31% рассказали, что планируют заняться поиском в ближайшем будущем. Больше всего по стране в дополнительном заработке нуждаются молодые люди от 18 до 34 лет (56%).

Большинство жителей Самары отметили желание монетизировать свое хобби: 82% мечтают начать зарабатывать за счет любимого занятия. При этом 55% респондентов верят, что смогут реализовать это в ближайшем будущем. Наиболее оптимистично на эту возможность смотрят молодые люди от 18 до 24 лет (60% россиян).

Куда идут за новыми навыками

Чтобы освоить новое дело, каждый четвертый россиянин в возрасте от 18 до 44 лет готов искать платные специализированные очные курсы, или онлайн обучение. При этом возможность учиться онлайн и удаленный график работы из любого уголка страны становятся все более сильным фактором мотивации для переобучения. Такие возможности для себя вне зависимости от города проживания отметил каждый третий россиянин.

При этом 30% жителей Самары предпочтут для начала поискать доступные бесплатные очные курсы и онлайн-обучение. Чаще остальных этот вариант выбирали россияне в возрасте от 45 до 54 лет. Попробовать освоить с нуля новое для себя дело самостоятельно по материалам в открытом доступе готовы 18% жителей Самары, при этом мужчины более замотивированы в учебе с помощью книг и видео, чем женщины (29% против 17%).

Чему еще обучаются россияне для повышения конкурентоспособности

Поскольку многие работодатели охотнее ищут сотрудников с навыком вождения, наличие водительских прав и стажа дает дополнительные преимущества при поиске работы. Поэтому спрос на услуги инструкторов по вождению за I квартал 2022 по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 36%. Также продолжается также рост спроса на занятия с репетиторами по иностранным языкам (+13% с начала года).



«Мы видим растущий спрос на услуги в категории обучения и переквалификации, в том числе на онлайн-занятия. Профессиональная переподготовка помогает получить новые знания, продвинуться по карьерной лестнице, а также найти работу с лучшими условиями и достойной заработной платой или даже кардинально сменить профессию. На Авито Услугах пользователи выбирают специалистов по обучению в сфере IT, продаж, красоты, дизайна, менеджмента, бухгалтерского учета и не только, — отмечает руководитель категории услуг «Обучение и курсы» Игорь Санников, — Доверить свое обучение важно проверенным специалистам. На Авито Услугах преподаватели и компании, предоставляющие услуги по обучению, могут пройти бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный знак «Документы проверены». Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста».

* Опрос проводился в апреле 2022 года, среди 10 000 респондентов от 18 лет по всей России.