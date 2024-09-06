81% самарцев находит рыжеволосых девушек наиболее привлекательными

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Дейтинг-сервис Мамба провел опрос* в преддверии всемирного дня рыжих и выяснил, что почти половина мужчин никогда не имели отношений с рыжеволосыми женщинами, но очень этого бы хотели, а 37% жительниц Самары хотя бы раз был роман с рыжеволосым мужчиной .

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Рыжие или брюнеты?

Рыжеволосые женщины явно притягивают внимание мужчин: 81% опрошенных считают их крайне привлекательными. Рыжеволосые мужчины тоже притягивают внимание 36% жительниц Самары. А вот 6% мужчин и 29% женщин нейтрально относятся к людям с данным цветом волос.

При выборе наиболее привлекающего внимание цвета волос ровно половина мужчин выбрали рыжий, почти четверть (24%) отдали свой голос брюнеткам, а 21% – блондинкам. У женщин первенство досталось брюнетам – 55% респонденток выбрали именно их, второе место заняли шатены (23%), а рыжим досталась лишь бронза – они привлекают 18% женщин.

Что же так притягивает в рыжих?

Среди мужчин 42% заявили, что их привлекает стереотип о темпераментности рыжих в постели, а 39% подчеркивают их редкий типаж внешности и уникальность. Сочетание рыжих волос и белой кожи кажется привлекательным почти четверти (24%) респондентов, а 15% считают их загадочными, связывая их с образом ведьм.

Абсолютное же большинство женщин (75%) в рыжеволосых мужчинах привлекает именно их редкий типаж, 19% нравится сочетание рыжих волос и белой кожи, и только у 14% интерес вызывает стереотип о темпераментности мужчин с рыжим оттенком волос в постели.

Отношения с рыжими и фантазии

49% мужчин признались, что никогда не имели романтических отношений с рыжеволосыми женщинами, но хотели бы попробовать. В то же время 45% признались, что хотя бы однажды вступали в отношения с представительницами этого типажа, а вот 5% встречаются исключительно с рыжеволосыми женщинами.

У 62% опрошенных женщин никогда не было романа с рыжеволосым мужчиной, а 37% имели такие отношения хотя бы однажды.

При этом 62% мужчин и 14% женщин фантазируют об интиме с рыжеволосыми.

Стереотипы о рыжих и их восприятие

Мужчины верят в стереотипы о рыжих в два раза чаще, чем женщины. Среди мужчин 44% верят, что рыжие "бесстыжие и ненасытны в сексе", а 13% уверены, что рыжие девушки обладают вспыльчивым характером.

У женщин подход к стереотипам более критичный: 71% вообще не верят в них. Только 12% придерживаются мнения о том, что рыжие мужчины вспыльчивы, 11% верят, что рыжие "ненасытны в сексе", а 5% считают, что рыжие не седеют.

Интересно то, что когда дело доходит до изменений внешности партнерши – 44% мужчин заявили, что не возражают, если их потенциальная партнерша перекрасит волосы в рыжий цвет, а треть (34%) даже поддержали бы такую идею.

Знаменитые рыжеволосые: кто нравится

Когда речь заходит о знаменитостях с рыжими волосами, 16% мужчин выделяют Эмму Стоун, 15% — Джулиану Мур, 7% — Эми Адамс, и 6% — Джессику Честейн. Женщины же выделяют Чака Норриса и Тома Хиддлстона (по 10%), 8% предпочитают Майкла Фассбендера, и 3% — Дэмиэна Льюиса.

*В опросе Mamba приняли участие 4820 респондента старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.