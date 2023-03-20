8 из 10 соискателей из Самары проверяют потенциальных работодателей

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82% самарцев проверяют работодателей перед собеседованием. Перед тем, как отправить резюме работодателю или пойти на интервью, соискатели чаще всего читают отзывы о компании в интернете. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование, 82% самарцев проверяют работодателей, причем чаще всего так поступают соискатели с зарплатными ожиданиями выше среднего. Только 12% кандидатов пропускают этот шаг в процессе поиска работы и трудоустройства.



Проверку работодателя перед собеседованием соискатели чаще всего начинают с отзывов в интернете: 74% изучают мнение бывших и нынешних сотрудников компании. 30% ищут информацию о компании на ее официальном сайте. 18% изучают финансовую, налоговую и судебную отчетность компании. 13% узнают мнение своих знакомых о работодателе. По 10% респондентов изучают информацию о компании через резюме бывших сотрудников и смотрят, как долго компания осуществляет деятельность на рынке.



Самым популярным способом проверки является изучение отзывов о компании. Заглядывать на официальные сайты за информацией о работодателе стали чаще, а смотреть соцсети — реже.



Время проведения: 28 февраля — 15 марта 2023 года