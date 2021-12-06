8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым

В прямом эфире выступит губернатор Дмитрий Азаров. Темы эфира:
- Коллективный иммунитет, как формула победы над пандемией. Есть ли надежда получить заветные проценты в ближайшее время, и отчего это зависит.
- Введение QR-кодов рассматривают на законодательном уровне – какие будут решения.
- В будущее Самарской области через крупные инфраструктурные проекты. Как масштабные стройки уже влияют на благополучие жителей региона.
- Экология сегодня – залог здоровых поколений. Почему, так громко заговорили о том, чем мы дышим, что едим и пьем.
Прямой эфир на телеканалах «Россия-24», «Самара24», на сайте TVSAMARA.RU, в аккаунте ГТРК «Самара» на YouTube, на нашей странице ВКонтакте и на ресурсах Правительства Самарской области в среду, 8 декабря в 19:00.
Всех жителей региона приглашают к диалогу. Оставляйте ваши вопросы и предложения уже сейчас в гостевой книге, и в аккаунтах ГТРК «Самара» в соцсетях.