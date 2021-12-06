8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым

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В прямом эфире выступит губернатор Дмитрий Азаров. Темы эфира:

Коллективный иммунитет, как формула победы над пандемией. Есть ли надежда получить заветные проценты в ближайшее время, и отчего это зависит.

Введение QR-кодов рассматривают на законодательном уровне – какие будут решения.

В будущее Самарской области через крупные инфраструктурные проекты. Как масштабные стройки уже влияют на благополучие жителей региона.

Экология сегодня – залог здоровых поколений. Почему, так громко заговорили о том, чем мы дышим, что едим и пьем.

Прямой эфир на телеканалах «Россия-24», «Самара24», на сайте TVSAMARA.RU, в аккаунте ГТРК «Самара» на YouTube, на нашей странице ВКонтакте и на ресурсах Правительства Самарской области в среду, 8 декабря в 19:00.

Всех жителей региона приглашают к диалогу. Оставляйте ваши вопросы и предложения уже сейчас в гостевой книге, и в аккаунтах ГТРК «Самара» в соцсетях.