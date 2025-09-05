Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
78% россиян приняли участие в благотворительности за последние пять лет

5 сентября 2025 12:11
114
Благотворительный фонд «Абсолют–Помощь» провел опрос к Международному дню благотворительности. В нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Партнёром в проведении исследования выступило исследовательское агентство "Tiburon Research".

Согласно опросу, 37% россиян предпочитают давать милостыню, а 32% делают пожертвования в адрес благотворительных организаций и фондов. Молодые люди чаще участвуют в волонтерской деятельности, а также в организации и поддержке различных благотворительных концертов, выставок, акций.

«За последние годы мы действительно наблюдаем рост интереса людей к благотворительности. 60% россиян доверяют благотворительным организациям, так как считают, что их деятельность направлена на благородные цели. При этом 68% считают системную помощь через фонды эффективной, так как именно профессионалы могут грамотно распределить ресурсы», – рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Абсолют–Помощь» Эльвира Гарифулина. По ее словам, две трети респондентов (63%) считают, что эффективность благотворительной деятельности можно измерить, -

Результаты благотворительной деятельности не только можно, но и нужно измерять. В 2024 году поддержку фонда «Абсолют–Помощь» получили 279 социальных практик в 59 регионах России и мы видим, что все больше организаций-партнеров фонда практикуют доказательный подход в своей работе: опираются на данные исследований, научные концепции, опыт специалистов на местах и, что крайне важно, на реальные интересы и потребности самих благополучателей. Мы убеждены, что опора на данные и измерение социальных результатов - основа эффективной благотворительности».

Важно, что большинство опрошенных уверены: помогать может каждый, вне зависимости от статуса (84%), и даже небольшие пожертвования имеют значение (80%). 

Почти три четверти опрошенных (73%) заявили о готовности участвовать в благотворительной деятельности в будущем. Меньше всего мотивированными для участия в благотворительности оказались люди старше 45 лет.

Согласно проведенному опросу, 42% опрошенных считают, что только личная помощь имеет ценность, а передача средств организациям является обезличенным действием. Чаще такой точки зрения придерживаются мужчины. Женщины, в свою очередь, чаще говорят о том, что даже отдельное маленькое пожертвование полезно и помогает решить глобальную проблему.  

