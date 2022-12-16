77% самарцев хотят знать, как их дети используют гаджеты

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Родителей беспокоит безопасность детей в интернете. Половина опрошенных взрослых испытывает по этому поводу сильную тревогу — ребенок может увидеть в сети что угодно. Такими оказались результаты исследования аналитического агентства A2:Research*. Чтобы дать инструмент для защиты детей от чувствительного контента, крупные компании создают детские режимы и профили в приложениях.

Большинство самарцев (85%) отмечают, что их дети уже обзавелись личными гаджетами. Чаще всего они используют смартфон (67%), планшет — 37%, ноутбук — 26%.

77% родителей из Самары хотят знать, как именно дети используют девайсы. Почти каждый третий самарец (30%) просматривает историю браузера и поиска, 29% опрошенных ограничивают экранное время, а каждый восьмой родитель разрешает пользоваться гаджетами только в своем присутствии.

“Родители боятся, что дети случайно наткнутся в сети на материалы для взрослых, нецензурную лексику, шок-контент, ужастики. Особенно сильно волнуются родители детей от 6 до 10 лет, ведь маленький ребенок может очень испугаться”, — объясняет Михаил Качалкин, эксперт аналитического агентства A2:Research.

По мнению самарцев, с наибольшей вероятностью дети могут столкнуться с контентом для взрослых или шокирующими материалами на видеохостингах (43%) и в социальных сетях (31%). Чуть меньше беспокоят опрошенных (19%) поисковики. Каждый третий родитель хотел бы иметь возможность фильтровать контент, не предназначенный для детских глаз на устройстве ребенка.

“Для этого нужны инструменты, которые могут повлиять на контент в приложениях или поисковиках, заблокировать страницу, допустим, с эротическим контентом. Эти возможности доступны в детских профилях или аккаунтах: такие решения есть у антивирусных компаний, например, у Kaspersky, в поисковике Яндекса, в некоторых приложениях для родительского контроля”, — рассказывает Михаил Качалкин, эксперт аналитического агентства A2:Research.

Интересно, что сами жители Самары (76%) отмечают, что за ними в детстве почти не следили. При этом две трети респондентов случайно сталкивались с недетским или шокирующим контентом, когда сами были детьми. Больше всего их «впечатлили» фильмы для взрослых, ужастики и боевики. 67% опрошенных самарцев согласились, что существование современных инструментов родительского контроля в их детстве пошло бы им на пользу.