76% женщин из Самары не доверяют вкусу партнёра

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Эксперты Mamba и Sokolov выяснили, что только 24% самарчанок готовы полностью доверить выбор подарка мужчине. Остальные предпочитают намекнуть или прямо указать на желаемое.

Виш‑лист как страховка от разочарований

Многие самарчанки заранее беспокоятся о том, что получат от партнёра. Лишь 24% полностью доверяют любимому и говорят: «Выбирай сам». Остальные превращаются в стратегов — 45% мастерски закидывают «случайные» намёки в разговоре, а 32% идут напролом с готовым виш‑листом или ссылкой на желаемый презент.

И женская интуиция не подводит. Почти половина (49%) опрошенных женщин считает, что без подсказки их избранник промахнётся с выбором. А 17% и вовсе смотрят на удачный самостоятельный выбор подарка как на сцену из фантастического фильма. При этом 42% всё же признают, что у многих представителей сильного пола хороший вкус.

Грустная статистика: промахивается каждый третий

Женские опасения подтверждаются цифрами: лишь 36% участниц опроса получали подарки, вызывающие искренний восторг. Ещё 33% вспоминают смешанный опыт — бывало всякое: и «вау‑эффект», и «что это вообще?». А 42% честно признались: их избранники вообще никогда не угадывали с выбором.

Но даже получив неудачный презент, дамы редко выражают недовольство. Только 7% прямо скажут, что вещь стоит обменять. Большинство же выбирает путь тактичности: 52% промолчат и в будущем будут яснее выражать пожелания, а 38% сделают вид, что всё супер, ценя старания второй половинки.

Зона риска: парфюм, украшения и кружево

Рейтинг самых «опасных» презентов возглавляет парфюм — 56% женщин боятся получить аромат, который им не подойдёт. Далее следуют ювелирные украшения (43%) и нижнее бельё (42%). С меньшей тревогой женщины ожидают подарки в категориях сумок и аксессуаров (38%), предметов интерьера (23%) и впечатлений (4%).

С украшениями ситуация особенно деликатная. Только 35% самарчанок готовы позволить мужчине самостоятельно выбрать кольцо или серьги. Большинство же предпочло бы показать конкретный вариант (37%) или хотя бы мягко направить выбор (29%). Если украшение всё же не понравилось, 49% женщин честно скажут об этом и предложат выбрать что‑то другое вместе, 34% постараются привыкнуть, а 20% просто притворятся довольными.

Память крепче, чем кажется

Неудачные подарки, словно татуировки на сердце, остаются навсегда. У 45% женщин бывали неожиданные презенты, которые запомнились, хотя сейчас воспринимаются с улыбкой. А 29% опрошенных до сих пор вздрагивают при воспоминании о некоторых «шедеврах» мужского выбора.

Среди типичных промахов: романтичные с мужской точки зрения, но ужасно практичные подарки (23%), презенты из серии «дёшево и сердито» (9%), вещи, которые нужны самому дарителю (5%), и подарки вопреки всем просьбам (11%). Классика жанра: «Ты говорила, что не любишь фиолетовый, но этот свитер такой мягкий!».

Сюрприз или виш‑лист: вечная дилемма

Несмотря на все страхи, основанные на горьком опыте, большинство женщин не готовы полностью отказаться от сюрпризов. 59% уверены, что только неожиданный подарок способен вызвать яркие эмоции. Хотя 48% предпочитают честное обсуждение желаний заранее, чтобы избежать фальшивых улыбок под ёлкой.

Интересно, что 40% опрошенных дам всё же хотят, чтобы мужчина выбирал презент самостоятельно, считая это более искренним жестом. А 21% категорически против привлечения мам, сестёр и подруг к процессу выбора — третий действительно лишний в этой истории.

Пока самарчанки сохраняют в заметках идеальные виш‑листы, они продолжают верить в магию сюрприза и мечтают о том, что мужчина попадёт в цель без единой подсказки. Ведь в глубине души каждая женщина хочет быть действительно понятой и услышанной.

В опросе Mamba приняли участие 3000 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт‑Петербурга и других регионов России.