75% россиян заявили, что летом выступают за включение кондиционеров в офисе

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Авито Работа опросила более 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как они справляются с летней жарой в офисе. Опрос показал, что у 42% опрошенных когда-либо возникали споры с коллегами по поводу регуляции температуры в офисе. Часто споры на этой почве возникали у 13%, причем специалисты сферы юриспруденции отмечали это чаще других (21%).

Вместе с тем, практически треть участников опроса (31%) заявила, что споры из-за кондиционера не возникают в их офисных коллективах. Еще 24% отметили, что у них почти не возникает споров на эту тему или он случился однократно.

Исследование показало, что 75% респондентов, работающих в офисе полностью или частично, часто страдают от духоты летом и постоянно включают кондиционер или открывают окна. Только 16% стараются не использовать эти меры даже в жару, причем таких больше среди мужчин, чем среди женщин (18% против 15%).

Большинство опрошенных (59%) отметили, что для борьбы с жарой в офисе они включают кондиционеры. Немногим меньшая доля респондентов (56%) предпочитает открывать окна и проветривать помещения. Популярными способами также являются использование вентиляторов (30%) и употребление холодных напитков (34%). 12% россиян стараются работать в более прохладных зонах офиса.

При этом 11% работающих россиян отметили, что в летний сезон всегда берут больше отгулов. Таких больше всего оказалось среди специалистов искусства, сферы развлечения и массмедиа (15%), образования и науки (17%), строительства и недвижимости (14%). 13% работающих россиян отметили, что летом в зависимости от планов и событий они также могут взять отгулы чаще, 22% — берут отгулы по необходимости, но не больше обычного, 24% в принципе редко берут отгулы в течение года, и столько же — не берут отгулы никогда.

Те россияне, кто полностью или частично работает в удаленном режиме, вне офиса предпочитают работать в основном дома (72%). Другой популярный вариант работы вне офиса — на даче. Там предпочли работать 18% респондентов. На природе предпочитают работать 17% удаленных сотрудников, в кафе — 13% россиян.

Молодежь от 18 до 24 лет, в отличие от респондентов старшего возраста, чаще предпочитает работать вне дома: в кафе (22%), в спортивном зале или фитнес-центре (10%), в библиотеке (8%) или коворкинге (6%).