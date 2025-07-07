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75% компаний в Самаре принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта

7 июля 2025 09:46
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75% компаний в Самаре принимают на работу выпускников вузов и колледжей без опыта

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

75% компаний рассказали, что трудоустраивают выпускников вузов без опыта. Выпускники колледжей также имеют хорошие перспективы для трудоустройства: 66% компаний рассматривают молодежь со средним профессиональным образованием на вакантные позиции.

Чаще выпускников вузов и колледжей принимают на работу крупные компании (8 из 10 предприятий с численностью штатов от 1000 человек).

Среди компаний различных сфер деятельности наиболее лояльны к выпускникам в сфере продаж, в финансовом секторе и на производстве. Чаще всего вчерашних выпускников вузов принимают на позиции ИТР, выпускников колледжей — на вакансии квалифицированных рабочих и продавцов.

Время проведения: 1—30 июня 2025 года

Теги: Опрос

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