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73% самарцев считают, что важно получить хорошее образование

12 мая 2025 09:40
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73% самарцев считают, что важно получить хорошее образование

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

73% самарцев считают, что важно получить хорошее образование, причем 53% видят в нем ключ к самореализации, а 20% — гарантию получения профессии на всю жизнь.
Сторонники качественного образования приводят веские аргументы: «Образование развивает аналитическое мышление и учит логически рассуждать, помогает приобретать навыки быстрой адаптации»; «Успешная карьера начинается со школы». Горожане подчеркивают: «Образованные люди имеют больше шансов на трудоустройство». Однако 13% граждан относятся к образованию скептически, а еще 14% затруднились с оценкой: «Образование не гарантирует доход, в отличие от опыта»; «Скоро нас всех заменит ИИ». Есть суждения и о несоответствии обучающих программ современным требованиям бизнеса: «Институт дает лишь базовые и неактуальные сведения».

Женщины больше верят в полезность хорошего образования. Возраст в данном вопросе также имеет значение: среди респондентов старше 45 лет ценность образования признают 82%, тогда как среди тех, кому менее 35 лет, — лишь 65%. При этом старшее поколение чаще, тех, кто моложе, рассматривает образование как гарантию получения профессии на всю жизнь.

В необходимости получения хорошего образования больше уверены респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (79% против 71% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц) и обладатели дипломов вузов (83% против 64% среди тех, кто имеет среднее профессиональное образование).

Время проведения: 26 марта — 28 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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