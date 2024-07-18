70% работодателей в Самаре разрешили персоналу отказаться от офисного дресс-кода на время жары

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и офисные сотрудники из Самары.

70% работодателей разрешили персоналу полностью или частично отказаться от офисного дресс-кода на время жаркой погоды.



О подобных послаблениях рассказали и 64% офисных сотрудников.

Соблюдать офисный дресс-код летом женщины вынуждены чаще мужчин. Продолжают придерживаться корпоративного стиля одежды даже в жару секретари и ассистенты первых лиц компаний, эйчары, юристы, менеджеры по продажам и работе с клиентами, банковские специалисты.



Время проведения: 1—16 июля 2024 года