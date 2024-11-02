7 ноября в Самаре пройдет традиционный Парад Памяти

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Участие в торжественном марше на площади Куйбышева примут 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек.

В четверг, 7 ноября, на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. Он посвящен легендарному военному параду 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. В этом году он пройдет уже в 14 раз.

«Парад Памяти олицетворяет связь времен и преемственность поколений, напоминает каждому из нас о величии подвига советского народа, сокрушившего фашизм, – подчеркнул на заседании организационного комитета губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. – Это действительно народный проект. Зародившись как местная инициатива, он притягивает к себе все больше людей с новыми интересными идеями и предложениями. Это по-настоящему живой проект, он продолжает развиваться, обретать новые грани».

Основная тема Парада Памяти 2024 года: «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России и отражает основной смысл проекта Парад Памяти. Акцент в этом году сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом, образовательным учреждением, промышленным предприятием.

Парад Памяти начнется в 12:00 по самарскому времени. Участие в торжественном марше примут 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий. В этом году впервые музыкально сопровождать прохождение парадных расчетов будет Центральный военный оркестр Министерства обороны России. Также запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.

Посмотреть Парад Памяти на площади Куйбышева могут все желающие – вход свободный. Запуск зрителей на мероприятие будет осуществляться с 11:15. В целях безопасности будет организован досмотр на пунктах пропуска через металлоискатели.

Важно отметить, что Парад Памяти можно будет посмотреть на телеканалах Самарской области. Прямую трансляцию события обеспечит ГТРК «Самара». Торжественный марш также можно будет посмотреть в эфире телеканалов «Губерния», «Самара – ГИС», «Тольятти 24», их социальных сетях и на официальном паблике Самарская область ВКонтакте.

В рамках Парада Памяти в этот день в 10:00 в музее «Памяти Парада 7 ноября 1941 года» в МБОУ Лицей «Технический» (г. Самара, ул. Рабочая, д. 19) состоится встреча почетных гостей и участников торжественного марша с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции.

В 11:45 на площади им. Куйбышева состоится церемония возложения цветов к памятному знаку «Памяти парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве». В церемонии примут участие представители 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, силовых ведомств, ветеранских общественных организаций, законодательной и исполнительной власти, руководители промышленных предприятий, образовательных учреждений, почетные гости из регионов России, представители депутатского корпуса «Единой России».

Кроме того, на площади Куйбышева продолжится выставка «Сила V правде: гордость и Победа», инициированная Минобороны и партией «Единая Россия». Жители и гости региональной столицы смогут увидеть трофейную технику, захваченную российскими военнослужащими в ходе выполнения задач специальной военной операции. Выставка откроется 4 ноября и будет работать до 10 ноября с 11:00 до 20:00 (6 ноября – с 11:00 до 15:00, 7 ноября с 15:00 до 20:00). Посещение – бесплатное.

В числе экспонатов выставки – танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, которая базируется в Самарской области. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля командир разведывательно-ударного взвода, младший лейтенант Назар Назаренко.

В дни работы выставки на площади Куйбышева будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, музейные экспозиции и выставочные стенды, посвященные Куйбышеву – запасной столицы страны, организована полевая кухня, посетители смогут принять участие в мастер-классах и написать письма военнослужащим – участникам СВО.

Помимо прочего, 7 ноября в 14:00 в Самаре на ул. Первомайская, д. 1 состоится торжественное открытие скульптурной композиции «Героям СВО». Участие в церемонии примут представители органов власти, ветераны специальных военной операции, родные и близкие военнослужащих, а также юнармейцы и кадеты,активисты «Молодой Гвардии» и партактив «Единой России».

В 15:30 в Доме Офицеров Самарского гарнизона (ул. Шостаковича, д. 7) состоится торжественная церемония награждения лучших парадных расчетов регионов России и победителей специальных патриотических конкурсов в рамках проекта «Парад Памяти».

Завершится день праздничным концертом Центрального оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Он пройдет в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича, куда будут приглашены участники торжественного марша, Герои России, ветераны и участники специальной военной операции со своими семьями, Почетные граждане города и области, представители ветеранских организаций и объединений региона.

Отметим, что с 15 октября (дата подписания постановления № 801 Государственного Комитета Обороны «Об учреждении «запасной столицы» в Куйбышеве и срочной эвакуации столицы СССР Москвы» в 1941 году) – в Самарской области уже прошло более 6 тысяч специальных патриотических мероприятий: акций, программ, конкурсов, концертов, тематических уроков, лекториев, выставок, кинопоказов в общеобразовательных, средне-специальных, высших учебных заведениях, на промышленных предприятиях и в учреждениях культуры.

Напомним, масштабный патриотический проект был реализован в регионе по инициативе ветеранского сообщества, молодежных объединений и жителей Самарской области. За годы реализации проекта участниками Парада Памяти стали представители всех регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также 25 стран мира. Свыше 150 общественных организаций, более 200 предприятий и учреждений культуры, свыше 1000 образовательных учреждений стали участниками торжественного марша.

Напомним, проведение Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, было инициировано ветеранскими организациями, и широко поддержано жителями нашего и других регионов. Парад Памяти стал народным движением, символом сплочения людей разных возрастных и социальных групп, национальностей и вероисповеданий, политических партий и движений. Парад Памяти проводится в Самаре с 2011 года при поддержке Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» и Правительства Самарской области.