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7 из 10 жителей Самары считают себя приверженцами здорового образа жизни

11 августа 2024 10:21
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7 из 10 жителей Самары считают себя приверженцами здорового образа жизни

Жители Самары до 34 лет утверждают, что придерживаются здорового образа жизни, чаще тех, кто старше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Согласно опросу, 71% жителей Самары считают себя приверженцами здорового образа жизни. Из них 21% полностью уверены в этом, а 50% склоняются к такой точке зрения. 29% опрошенных признались, что ЗОЖ — это не про них: 5% однозначно уверены в этом, еще 24% сообщили, что их образ жизни скорее нездоровый.

Мужчин, уверенно причисляющих себя к ЗОЖникам, — 24%, женщин — всего 18%. Если среди жителей Самары до 34 лет сторонником здорового образа жизни себя назвал каждый четвертый (26%), то среди граждан от 45 лет — только каждый шестой (17%). Среди жителей Самары, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей.

Что входит в понятие «ЗОЖ», по мнению жителей Самары: 6 из 10 человек убеждены, что здоровый образ жизни — это, прежде всего, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Каждый второй опрошенный (52%) считает, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание. 41% респондентов указали на важность отсутствия вредных привычек. Также были упомянуты такие составляющие здорового образа жизни, как режим дня (16%), спокойствие и позитивный настрой (10%).


Время проведения: 04—08 августа 2024 года

 

Теги: Опрос

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